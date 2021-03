SERIE C/C – Virtus Francavilla, parta da Teramo la missione salvezza per Colombo: “Un onore essere qui”. Il programma

Comincerà domani a Teramo (ore 17.30) l’avventura di mister Alberto Colombo (in foto) sulla panchina della Virtus Francavilla. L’obiettivo è di mettere in salvo la categoria e di invertire la rotta dei risultati negativi che si stanno inanellando da diverse settimane. Colombo e il nuovo ds Angelo Antonazzo, sono stati presentati ieri in conferenza stampa.

MAGRÌ – “Del nuovo mister mi ha colpito il suo equilibrio e la determinazione, la franchezza nel dire le cose. Si è messo subito in macchina per raggiungerci. Una società come la nostra è stata vista come una grande opportunità da un tecnico importante come Alberto e devo ringraziarlo per la disponibilità, perché è arrivato qui senza nemmeno discutere della parte economica”.

COLOMBO – “Sono tanto felice perché torno a fare ciò che più mi piace, il mio lavoro, e perché torno a farlo in una società seria, organizzata, forte, in una piazza appetibile. Essere stato scelto per me è un onore. Ho trovato grande disponibilità nei giocatori, sono tutti decisi a dare una svolta definitiva a questo periodo. Voglio un gioco fluido e coinvolgente“.

ANTONAZZO – “Mi motiva l’incarico affidatomi. Mi sento un uomo della società, sono qui da quattro anni e conosco le dinamiche della prima squadra. Ora le parole contano poco, dobbiamo salvare la categoria e tutti i sacrifici economici fatti dalla società”.

DONATIELLO (v.p.) – “Ora ritengo superfluo parlare di moduli e altro. Il nostro obiettivo è uno solo: dobbiamo salvarci, non ci sono altre vie, ad ogni costo”.

(fonte: Corriere dello Sport)

Il programma e le designazioni della 32esima giornata:

Monopoli-Palermo: rinviata a data da destinarsi (casi di Covid nel club barese)

dom. ore 12.30

Catania-Avellino: Luca Zufferli di Udine (Pintaudi-Politi; Pashuku)

dom. ore 15

Catanzaro-Bari: Matteo Marcenaro di Genova (Di Giacinto-Basile; Carrione)

Ternana-Vibonese: Davide Di Marco di Ciampino (Rizzotto-Bertelli; Bitonti)

Foggia-Viterbese: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco (Romano-Pizzoni; Cascone)

Potenza-Bisceglie: Ermanno Feliciani di Teramo (Miniutti-Lazzaroni; Acanfora)

dom. ore 17.30

Casertana-Cavese: Eugenio Scarpa di Collegno (Vitale-Ricciardi; Andreano)

Teramo-Virtus Francavilla: Sajmir Kumara di Verona (Spina-Fillip; Giaccaglia)

dom. ore 20.30

Paganese-Juve Stabia: Daniele De Tommaso di Rimini (Ciancaglini-Fontemurato; Maranesi)

CLASSIFICA: Ternana 69 – Avellino 60 – Bari 53 – Catanzaro 48 – Juve Stabia e Foggia 46 – Catania 43 – Teramo 42 – Palermo 39 – Casertana 38 – Monopoli, Viterbese e Turris 34 – Virtus Francavilla 31 – Vibonese e Potenza 28 – Paganese 27 – Bisceglie 24 – Cavese 16.