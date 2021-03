SERIE D/H – Taranto-Casarano (e due rinvii), ma non solo: il programma e le designazioni della 22ª

Dopo la domenica di sosta, utilizzata per smaltire tre gare da recuperare, riparte domani pomeriggio il calendario ufficiale del girone H di Serie D. Sarà una giornata incompleta, come spesso accade, per via dei rinvii, a data da destinarsi, delle gare tra Nardò e Aversa e tra Team Altamura e Puteolana.

Il big match di giornata – e, forse, della stagione – è quello dello Iacovone tra Taranto e Casarano, prima contro seconda in classifica (QUI). Gli ionici arrivano allo scontro diretto con le Serpi dopo una buona prova a Portici. I rossazzurri sono reduci dall’esordio vincente di Orlandi in panchina che ha portato in dote tre punti contro il Sorrento.

Il secondo scontro tutto pugliese è quello fra Fasano e Gravina, incrocio fondamentale per la corsa alla salvezza. Se i biancazzurri sono in una fase decisamente positiva, i gialloblù, di contro, sono all’ultimo posto in attesa delle tante partite da recuperare (ad oggi sono quattro). L’ultimo match made in Puglia vede scontrarsi Fidelis Andria e Brindisi. I padroni di casa arrivano da un turno di riposo mentre gli adriatici, settimana scorsa, hanno affrontato il Gravina conquistando i tre punti. Gli uomini di Panarelli, per rimanere attaccati al treno delle prime, quelli di De Luca per allontanare definitivamente la crisi.

Derby lucano tra Francavilla e Picerno. I padroni di casa sono ad un passo dalla zona rossa. I ragazzi di Palo, invece, devono assolutamente conquistare i tre punti per non perdere ulteriore terreno sulle battistrada. Altro match di cartello è quello tra Lavello e Bitonto: i lucani arrivano da un buon periodo, al contrario dei baresi, fermi da qualche settimana per alcuni casi positivi presenti in rosa.

Il Molfetta, reduce dalla convincente prova nel recupero con il Portici, proverà ad allungare la striscia positiva di cinque giornate, ospitando il Sorrento, pericolosamente precipitato nella parte di destra della classifica. L’ultimo incontro di giornata è quello tra il Portici, squadra in netta difficoltà, e l’Audace Cerignola.

Il programma e le designazioni della ventiduesima giornata di campionato:

dom. ore 14.30

FASANO-GRAVINA: Lorenzo Vacca di Saronno (Longobardi-D’Anna)

ANDRIA-BRINDISI: Senthuran Ligamoorthy di Genova (Conte-Portella)

FRANCAVILLA-PICERNO: Antonio Di Reda di Molfetta (Masciale-Fedele)

LAVELLO-BITONTO: Riccardo Fichera di Milano (Russo-Castiglione)

MOLFETTA-SORRENTO: Giuseppe Lascaro di Matera (Roperto-Gookooluk)

PORTICI-CERIGNOLA: Andrea Mazzer di Conegliano (Gentile-Di Bartolomeo)

TARANTO-CASARANO: Francesco D’Eusanio di Faenza (Laghezza-El Filali)

NARDÒ-AVERSA e ALTAMURA-PUTEOLANA: rinviate a data da destinarsi

—

CLASSIFICA: Taranto* 38 – Casarano** 36 – Lavello*, F. Andria e Nardò 34 – Az Picerno* 33 – Bitonto** 29 – T. Altamura****, Molfetta*** e Sorrento* 27 – A. Cerignola 25 – Real Aversa* 24 – Brindisi* 22 – Fasano 20 – Francavilla 19 – Gravina****, Portici** e Puteolana* 15.

NB: ogni * vale una gara da recuperare