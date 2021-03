VOLLEY A3/m – Grottazzolina-Galatina, ecco lo scontro diretto tra le due regine del girone Blu

Il big-bdella penultima giornata della stagione regolare del torneo di A3 maschile di volley mette di fronte Grottazzolina e Galatina, seconda contro prima, separate da un solo punto in classifica, a favore dei salentini.

Ambedue i sestetti provengono da due impegnative trasferte, superate brillantemente a punteggio pieno: con i marchigiani che si sono imposti a Palmi ed i salentini ad Aversa, confermando le posizioni di preminenza sul lotto delle contendenti.

Notevole il dispendio di energie fisiche accusato da Efficienza Energia in più di due ore di sostenuta battaglia, ma l’aver incassato i tre punti e ricevuto considerazioni positive da tutto l’ambiente sportivo aversano è un salutare stimolo a confermarsi.

Ora però incombe una gara decisiva che determinerà posizioni più o meno premianti nella griglia dei playoff. Non solo si potranno evitare le prime due giornate dei sedicesimi, ma nella fase degli ottavi spetteranno degli avversari abbordabili, di ultima fascia, che faciliterebbero il prosieguo del percorso.

Grottazzolina quindi è lo snodo per il futuro sportivo di Efficienza Energia. Gruppo che a viso aperto e con determinazione capitan Lotito guiderà in una gara dai risvolti prestigiosi per Olimpia Sbv e per Galatina pallavolistica. Tutti in campo a partire dalle ore 18 di domenica.

—

Classifica: Galatina 49 – Grottazzolina 48 – Tuscania 44 – Pineto 40 – Aversa 31 – Modica 30 – Sabaudia 26 – Roma 23 – Palmi 22 – Ottaviano 19 – Lecce 17 – Aci Castello 8.

Prossimo turno (giornata n. 10 rit. – 21.03 ore 18): Palmi-Roma, Tuscania-Ottaviano, Lecce-Modica, Sabaudia-Aversa, Aci Castello-Pineto, Grottazzolina-Galatina.