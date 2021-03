SCHERMA – Attività continuativa per oltre 30 anni: assegnato lo “Scudo d’Onore” alle Lame Azzurre Brindisi

Prestigioso riconoscimento per le Lame Azzurre Brindisi da parte della Federazione Scherma. Il segretario generale Marco Cannella, nei giorni scorsi, ha comunicato l’assegnazione al sodalizio dell’onorificenza dello “Scudo d’Onore”, conseguita per lo svolgimento di attività schermistica in maniera continuativa per non meno di trent’anni. Pertanto, le Lame Azzurre vengono inserite nel palmares delle società più prestigiose d’Italia.

“Soddisfazione e orgoglio enormi – scrivono dalle Lame Azzurre – per tutto lo staff tecnico dei maestri Zumbo, del direttivo e del presidente Alessandro Rubino che, di anno in anno, di decennio in decennio, di generazione in generazione, portano avanti, con passione, sacrificio ed estrema dedizione, questa disciplina sportiva che ha regalato numerosi risultati e ineguagliabili traguardi”.

(foto: il maestro Flavio Zumbo con Miriana Morciano in una foto d’archivio)