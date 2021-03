TARANTO-CASARANO – Allo Iacovone una sfida che vale una stagione

Lo scontro diretto della 22esima giornata del girone H di Serie D tra Taranto e Casarano, potrebbe valere un campionato. Le due squadre si ritroveranno allo Iacovone dopo l’uno a uno dell’andata, pareggio però non accontentò i rossoblù, in vantaggio fino al 95′, prima del gol dell’ex di turno, Favetta.

Tanto è cambiato da quell’incontro di fine novembre. Gli uomini di Laterza hanno acquisito più consapevolezza; i salentini, esonerato Feola, sperano con mister Orlandi di conquistare la vetta quanto prima. Vediamo come arrivano le due formazioni a questo importante snodo del campionato.

QUI TARANTO: Mister Laterza dovrà far a meno degli infortunati Corado, Sposito, Gonzalez e Alfageme. Gli ultimi tre, però, sono in via di ripresa e hanno ricominciato ad allenarsi. Tornano dalla squalifica Boccia e Guastamacchia, che dovrebbero partire titolari. La formazione titolare, infatti, potrebbe non variare da quella vista settimana scorsa, fatta eccezione per i due rientranti che sostituirebbero, rispettivamente, Shehu e Silvestri. A centrocampo potrebbe vedersi ancora la coppia Marsili–Tissone. In attacco Santarpia affiancherà Diaz. Sugli esterni dovrebbero esserci Falcone e Guaita.

QUI CASARANO: I salentini, lontano dalle mura amiche, hanno sempre faticato, conquistando soltanto undici punti in nove partite, uno nelle ultime due (ko ad Aversa e pari a Fasano). Domenica scorsa, nel recupero con il Sorrento, c’è stato l’esordio vincente di mister Orlandi. Il tecnico ha potuto godersi la vittoria, ma è ben conscio che ci sarà da lavorare duro per dare l’assalto alla vetta. In dubbio Sansone e Figliomeni, che non sono in perfette condizioni, anche se i due, alla fine, potrebbero stringere i denti e scendere in campo allo Iacovone. In avanti, spazio a Rodriguez e Santoro.

