SERIE B – Frosinone, Nesta non parla e ne convoca 24 per la sfida al Lecce

Non parlerà mister Alessandro Nesta alla vigilia di Frosinone-Lecce. Il tecnico dei canarini lo farà dopo il triplice fischio della gara dello “Stirpe”. Nella lista dei 24 convocati non compare il centrocampista Marcus Rohden, che si è dovuto fermare all’ultimo minuto per via di un problema al ginocchio.

PORTIERI – Bardi, Iacobucci, Trovato

DIFENSORI – Zampano, Curado, Ariaudo, Salvi, Capuano, Vitale L., D’Elia, Szyminski, Brighenti

CENTROCAMPISTI – Gori, Vitale M., Carraro, Maiello, Tribuzzi, Kastanos, Boloca

ATTACCANTI – Novakovich, Parzyszek, Iemmello, Brignola, Ciano

Non vive un buon momento la formazione giallazzurra. L’ambiente è abbastanza critico con la squadra e col tecnico, specie alla luce delle pochissime vittorie portate a casa (due nelle ultime 17). Alla sbarra c’è soprattutto l’attacco che, con 28 reti segnate, è uno dei peggiori della categoria. Domani, accanto a Novakovich, dovrebbe partire dal primo minuto l’ex Foggia Iemmello, uno degli ultimi arrivati dal mercato invernale.

