LECCE – Primavera all’assalto della Salernitana per accorciare sul Pescara: i convocati

Dopo il successo col Frosinone, ritorna in campo domattina il Lecce Primavera per affrontare la Salernitana a domicilio. Allo stadio “Volpe” di Salerno, i baby giallorossi di Vito Grieco proveranno ad accorciare le distanze dalla capolista Pescara (che riposerà forzatamente) affrontando l’ultima in classifica, con una sola vittoria e dieci sconfitte in undici uscite.

Sono stati convocati i seguenti calciatori:

PORTIERI – Borbei – Cultraro – Viola

DIFENSORI – Ciucci – Gianfreda – Hasic – Lemmens – Orfano – Pani – Pascalau

CENTROCAMPISTI – Travaglini – Macrì – Vuturar – Schirone – Mancarella – Grave – Trezza – Ortisi – Berg

ATTACCANTI – Ancora – Burnete – Inguscio – Pescicolo

Il programma (terza di ritorno): Benevento-Cosenza rinviata, Crotone-Pisa (21.03 ore 11), Frosinone-Pescara rinviata, Napoli-Reggina (20.03 ore 14.30), Salernitana-Lecce (20.03 ore 11), V. Entella-Spezia (23.03 ore 14.30).

Classifica: Pescara 31 – Lecce* 26 – Entella 21 – Benevento* 19 – Crotone** e Spezia*** 15 – Pisa e Cosenza** 14 – Frosinone** 12 – Napoli**** 11 – Reggina* 10 – Salernitana** 3.

NB: ogni * è una gara in meno

(foto: archivio, ©SalentoSport/Coribello)