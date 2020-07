VOLLEY – Le ultime di mercato in casa Cutrofiano, Aurispa Libellula, Leverano e Casarano

Attivissime le salentine di volley che continuano nella costruzione dei rispettivi roster, tra conferme e nuovi arrivi. Queste le ultime di mercato.

AURISPA LIBELLULA LECCE – Un nuovo arrivo e un poker di riconfermati in casa Aurispa Libellula Lecce. Il neo arrivato è il palleggiatore Beppe Longo, nativo di Putignano, classe 1998, cresciuto nella Materdomini e con esperienze a Locorotondo-Castellana, Bergamo e Bari, tra A2 e B. Il ds Mirko Corsano ha riconfermato anche Federico Ciardo, Riccardo Morciano, Stefano Catena e Vincenzo Lisi. Ciardo, fresco di convocazione azzurra in Under 18, è alla terza stagione con la prima squadra; Morciano, classe 2002, è alla quarta stagione in A, con 55 presenze tra A2 e A3; Lisi, alla seconda annata, è uno schiacciatore classe 2003, caratteristico per la “garra” che mette in campo; Catena è alla seconda stagione con la compagine salentina, quarta in A. Lo scorso anno, dopo vari acciacchi, ha chiuso in crescendo e si è fatto apprezzare dai tifosi.

LEO SHOES CASARANO – La Leo Shoes si è aggiudicata le prestazioni dello schiacciatore rumeno Paul Ferenciac, classe 1996, 196 cm, cresciuto nella Top Volley Latina (Super Lega) e per tre stagioni nella Folgore Massa in B, dove si è distinto per essere uno dei posto quattro più forti della categoria. Il neo rossazzurro arriva a Casarano in prestito per una stagione. “Un atleta di grandissimo valore – dice il dg Andrea Anastasia – che, non a caso, era nel mirino di società di Serie A”.

VOLLEY CUTROFIANO – Ritorna nel Salento Jessica Panucci, già protagonista con le Pantere nella stagione che portò all’approdo in A2. Campana di Pontecagnano, classe 1992, protagonista a Marsala di una promozione in A2 nel 2011-12, poi in forza al Figline Valdarno in B1, a Olbia in B1, ancora Marsala, poi Santa Teresa di Riva e Cutrofiano, nel 2017-18, prima di passare ad Altino e Baronissi. “Ritornare a Cutrofiano sarà come ritornare a casa, conosco tutti ed è un grande vantaggio. Non vedo l’ora di partire. Ho letto delle atlete arrivate, ci sarà da divertirsi. Lo scorso anno venni al Palacesari da avversaria, ma ora voglio viverlo da protagonista col tifo dei nostri supporter”. Sempre il Cutrofiano Volley ha comunicato l’ingresso in prima squadra di tre elementi del settore giovanile: le schiacciatrici Martina Gorgoni e Francesca Morciano e la centrale Siria Tarantino.

BCC LEVERANO – Un ritorno e una riconferma, entrambe di peso, per la Bcc Leverano. Dopo un solo anno, ritorna uno dei beniamini dei tifosi gialloblù, Filippo Scrimieri: “Il mio ritorno è un nuovo inizio e non una minestra riscaldata come molti potrebbero pensare. Leverano è una società che amo in ogni suo aspetto. I tifosi mi hanno sempre voluto bene: essere apprezzato, per un giocatore, è fondamentale, gratificante e non può che darmi la giusta motivazione”. Riconfermato Alessandro Orefice, opposto di Squinzano con più di 700 punti nelle due stagioni in A. “L’obiettivo – dice – è ricreare l’entusiasmo nel pubblico leveranese grazie alla possibilità di giocare di nuovo nel nostro palazzetto. Dopo la A2 e A3 era giusto puntare a ridare alla piazza di Leverano gli stimoli necessari per tornare a respirare da vicino pallavolo, facendo sentire calorosamente il conforto del pubblico. Sarà un campionato a 12 squadre con tanti derby accesi. Il resto dipende dalla composizione dei gironi, sono sicuro che faremo vedere una bella pallavolo e speriamo di poter riabbracciare presto, almeno virtualmente, i nostri tifosi”.