SERIE A – Immobile-Ronaldo per lo scettro. Mancosu come Palmieri, Conticchio e Benedetti: la classifica marcatori dopo la 29ª

Il capitano giallorosso va in doppia cifra in Serie A come Palmieri, Conticchio, Benedetti, Tiribocchi, Barbas, Bojinov, Vugrinec, Di MIchele, Konan, Giacomazzi, Lucarelli, Vucinic, Pasculli e Chevanton