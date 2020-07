PROMOZIONE/B – Maglie e Avetrana: tra conferme e nuovi arrivi muovono i primi passi verso la nuova stagione

Muove i primi passi verso la nuova stagione di Promozione la Toma Maglie, con la società giallorossa che in questa direzione ha ufficializzato l’arrivo del nuovo ds, che risponde al nome dell’ex Ugento, Loris Bavone. Dopo quattro anni ricchi di soddisfazioni come direttore sportivo dell’Ugento, il 46 enne nativo di Supersano ha deciso di sposare il progetto della Toma Maglie. Contestualmente il sodalizio giallorosso ha deciso di mantenere la linea della continuità per ciò che concerne la guida tecnica, riconfermando quindi sulla panchina, mister Orazio Mitri dopo il buon impatto avuto nella scorsa stagione.

Restando sempre focalizzati sul campionato di Promozione, l’Avetrana del presidente Mario De Marco, ha confermato nel ruolo di direttore sportivo, Cataldo Capuzzimati, iniziando quindi a gettare le basi per il prossimo avvincente campionato.