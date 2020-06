UGENTO – È addio col ds Loris Bavone: “Quattro stagioni piene di risultati sportivi entusiasmanti”

Si separano le strade dell’Ugento e del suo direttore sportivo Loris Bavone. L’ufficialità è arrivata nelle scorse ore dai canali social della società giallorossa. Per quattro anni, Bavone ha collaborato ai grandi successi dell’Ugento, a partire dalla Prima Categoria, sino a portarlo nelle zone altissime dell’ultima classifica di Eccellenza, con in piedi anche la possibilità di un ripescaggio in Serie D.

Queste le parole, in esclusiva per SalentoSport, dell’ormai ex dirigente dell’Ugento: “Il rapporto di collaborazione con l’Ugento si chiude dopo quattro stagioni calcistiche e con una serie di risultati sportivi entusiasmanti: una vittoria nel campionato di Prima Categoria, un sesto posto in Promozione, poi un primo posto sempre in Promozione e un terzo posto in Eccellenza. Credo che non si possa chiedere di più, ma i meriti sono sempre di chi va in campo. A tal proposito, colgo l’occasione di ringraziare simbolicamente i capitani di ogni stagione: Andrea Cino, Marco Colella, Francesco Pellegrino e Adriano Esposito. E non finirò mai di ringraziare mister Mimmo Oliva, anche perché è stato lui a consigliarmi e a farmi capire tante cose in questi anni. Grazie anche alla società Ugento Calcio, con a capo sempre il presidente Massimo De Nuzzo. Grazie Ugento”.

Su Bavone c’è l’interesse di diverse società, sia di Eccellenza, sia di Promozione e non è escluso che scenda di categoria per sposare un nuovo progetto: “Sto valutando alcune proposte – afferma – vedremo in questi giorni come si evolveranno le cose. Concludo augurando le migliori soddisfazioni calcistiche per la società Ugento Calcio, della quale, sino a ieri, ho fatto parte, facendo sempre i suoi interessi senza mai pensare ad altremete o ad altre società in questi lunghissimi quattro anni. Ciao Ugento, ciao ugentini”.

Mister Oliva rimarrà alla guida della compagine del dimissionario presidente Massimo De Nuzzo. Nelle prossime ore potrebbero essere resi noti i nuovi quadri societari.