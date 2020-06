VOLLEY – Colpo di livello per Cutrofiano. Leverano riparte da Zecca, e non solo. Casarano blinda Baldari: le ultime di mercato

Colpo di alto livello per la Volley Cutrofiano (A2) che ingaggia la fortissima centrale Anna Caneva. Un pezzo da novanta per coach Carratù che si va ad aggiungere alle altre due operazioni già formalizzate con M’Bra e Avenia. Vicentina, classe 1992, 186 cm d’altezza, Caneva ha esordito nel Club Italia in A2 giocandoci per quattro anni. Poi San Mariano in B1, San Vito dei Normanni in A2, Vercelli in B1, Padova ion B1, Chieri in A2, San Giovanni in Marignano in A2, dove vince la Coppa Italia nel 2018. Nell’ultima stagione ha vestito la casacca del Soverato, sermpre in A2. Un’atleta di qualità per Il Cutrofiano: “Sono onorata – dice Caneva – di arrivare in Salento. Cutrofiano mi ha convinto subito per la bontà del progetto, è una piazza che è riuscita a farsi apprezzare in pochissimo tempo e per molte giocatrici è diventata molto ambita. Ci sono i presupposti per fare bene, non vedo l’ora di conoscere le mie compagne e il fantastico calore di un pubblico davvero eccezionale, che sino ad ora ho visto da avversaria e di cui finalmente potrò avere il sostegno”.

LEVERANO: ZECCA E BALESTRA – La Volley Leverano ripartirà dalla guida tecnica di coach Andrea Zecca, già protagonista di tante promozioni e di due campionati in Serie A alla guida dei gialloblù. Accanto a lui agirà Luca Firenze, come secondo, e Danilo Franco, come preparatore atletico. Il primo tassello del roster 2020-21 per la prossima Serie B è Cosimo Balestra (in foto), riconfermato per il terzo anno in cabina di regia. Coach Zecca: “Siamo pronti a ripartire con grande entusiasmo. La dirigenza è al lavoro per costruire una squadra competitiva in grado di far gioire i nostri supporter. L’obiettivo è di riportare entusiasmo, con un occhio anche al settore giovanile”. Balestra: “Sono felice di poter fare un campionato da protagonista con questa maglia e di giocare partite ufficiali al Palasport di Leverano. Daremo battaglia dal primo minuto, confido nel sostegno del nostro pubblico“.

CASARANO, BALDARI È ANCORA ROSSAZZURRO – Sempre restando in Serie B, la Leo Shoes Casarano punta ancora su Simone Baldari (in foto) che farà parte del roster rossazzurro anche per la prossima stagione. Classe 1998, 195 cm d’altezza, Baldari si è distinto nella scorsa annata risultando tra i migliori schiacciatori del girone. il ds Luigi Anastasia gli ha strappato il sì dopo che lo stesso atleta aveva manifestato la sua volontà di restare a Casarano, respingendo al mittente le tante altre richieste. “Un atleta di assoluto spessore“, afferma il ds Anastasia, mentre Baldari ha già le idee chiare: “Sono entusiasta, mi sembra giusto e doveroso riprendere in mano il progetto interrotto. Speriamo questa volta di riuscire a portare a termine gli obiettivi prefissati, come stava accadendo prima dell’emergenza sanitaria”.