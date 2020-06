SERIE A – Solo Lucioni salta la Sampdoria: il Giudice sportivo della 28ª giornata

Fabio Lucioni sarà l’unico calciatore del Lecce squalificato per il prossimo, importantissimo, match di mercoledì sera in casa contro la Sampdoria. Poco fa la Lega di Serie A ha ufficializzato le decisioni del Giudice sportivo sulle partite giocate tra ieri e venerdì. Non compare Panagiotis Tachtsidis, come, erroneamente, pensava mister Fabio Liverani nel post-gara di Torino.

Per due giornate è stato squalificato Dusan Vlahovic (Fiorentina), reo di condotta antisportiva verso un avversario, avendolo colpito con una gomitata a gara ormai finita; un turno a Fabio Lucioni (Lecce), espulso al 31′ della gara dell’Allianz Stadium; squalifica, infine, per una giornata, per Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, per aver contestato con veemenza l’operato arbitrale.

NB: In questa pagina a saranno aggiunti, domani, i provvedimenti del Giudice sportivo riguardanti le gare in corso.