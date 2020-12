SPORT – Spadafora: “Tifosi negli stadi? Sì, ma non a gennaio”. Speranze per una prossima apertura “con limitazioni” di palestre, piscine e centri danza

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, prova ad abbozzare una data presunta nella quale ci potrebbe essere la ripresa dello sport e delle attività ad esso connesse. Ad Agorà, Spadafora ha anche parlato di tifosi negli stadi.

“Non a gennaio, però – ha detto – escludo che ci possa essere questa possibilità. Ognuno a gennaio spera di poter riprendere la propria attività, ma, come Governo, dobbiamo decidere una scala di priorità e in questo momento l’argomento non è prioritario rispetto ad altre cose. Il mio desiderio è di vedere i tifosi allo stadio il prima possibile, ma non credo che avverrà a gennaio”.

Sul vaccino: “Sì, mi vaccinerò, e invito tutti gli italiani a farlo, spero che anche gli sportivi possano essere dei testimonial”. Sugli impianti da sci, le palestre e le piscine: “Impianti da sci, mi auguro che prima del 7 febbraio possa esserci un’apertura. Entro fine gennaio sono convinto che l’attività sportiva e quella sciistica possano riprendere. Dobbiamo vedere i dati ma riaprire, pur con delle limitazioni, palestre, centri danza, piscine e altre attività, credo sia possibile”.