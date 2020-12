SERIE B – Al “Tombolato” fischierà Piccinini. Lecce, i precedenti a Cittadella sono due sonore “scoppole”

Domani alle 15 si apre il sedicesimo turno di Serie B che non vedrà in campo Pisa e Frosinone, per via della richiesta di rinvio presentata dal club ciociaro, falcidiato dai contagi da Covid.

Al “Tombolato” di Cittadella, uno dei match più attesi della quartultima di andata sarà la sfida tra i granata, allenati da Roberto Venturato, e i giallorossi di Eugenio Corini, guidati in panchina da Salvatore Lanna. Il confronto sarà diretto dal signor Marco Piccinini di Forlì che, in carriera, ha arbitrato altre 13 volte una partita del Lecce, uscito vittorioso in sei occasioni (cinque le sconfitte e due i pareggi). Piccinini, quest’anno, ha fischiato Torino-Lecce 3-1 di Coppa Italia.

Il Cittadella, con due partite da recuperare, è la potenziale capolista di Serie B, essendo a meno 5 dalla vetta occupata dalla Salernitana. I granata vengono da ben quattro vittorie consecutive e, nell’ultimo turno, hanno riposato, non essendo scesi in campo a Verona col Chievo per via della richiesta di rinvio causa Covid. Compagine ormai radicata nel campionato cadetto, quella padovana, costantemente nella griglia dei playoff negli ultimi quattro campionati, anche se solo una volta ci andò vicinissima a completare l’opera, nel 2018-19, eliminata in finale dal Verona dopo aver vinto in casa il match d’andata per 2-0 e perso, al “Bentegodi”, per 3-0. Alla guida del club, dal 2015, c’è quel Roberto Venturato che, ormai, è un’istituzione da quelle parti. Nella rosa, composta da elementi di indubbio valore per la categoria, come Iori, Cissè, Ogunseye, c’è anche quel Marco Rosafio, salentino di Patù, cresciuto nelle giovanili del Lecce e con una manciata di presenze in prima squadra ai tempi della Lega Pro (e un gol in Coppa Italia contro il Foligno nell’agosto 2014). Nel suo curriculum, ci sono anche le esperienze a Viareggio, Forlì, Monopoli, Juve Stabia, Messina, Cavese. Dal 2019-20, Rosafio è in forza al Cittadella, con cui ha esordito in Serie B (21 presenze, 0 gol). Migliore il bottino dell’attuale stagione: due presenze e un gol in Coppa Italia, undici presenze e un gol in campionato.

Come ha ricordato capitan Mancosu nel post-Vicenza, per il Lecce la trasferta di Cittadella manda alla mente due sonore “scoppole“. L’ultima fu il 4-1 del 23 febbraio 2019, col Lecce avanti dopo 12 minuti per via del gol di La Mantia e poi sonoramente surclassato dalla tripletta di Moncini e dal gol di Adorni. L’altra fu il 3-0 per i veneti datato 3 ottobre 2009, con gol di Oliveira, Ardemagni e di Pettinari (Leonardo, non Stefano). – dati wlecce.it.

Nel programma della sedicesima giornata, ci sono altre due gare molto interessanti, soprattutto per l’alta classifica: Monza-Salernitana e Spal-Brescia.

Il programma completo e le designazioni:

mer. 30/12 h. 15

Cittadella-Lecce: Marco Piccinini di Forlì (Grossi-Saccenti; Illuzzi)

Pescara-Cosenza: Marco Serra di Torino (Passeri-Massara; Paterna)

Pordenone-Reggiana: Luca Massimi di Tivoli (Cipressa-Di Monte; Amabile)

Reggina-Cremonese: Maurizio Mariani di Aprilia (Margani-Ruggieri; Robilotta)

h. 16

Monza-Salernitana: Juan Luca Sacchi di Macerata (Fiore-Rossi M.; Gariglio)

h. 18

Empoli-Ascoli: Giacomo Camplone di Pescara (Costanzo-Marchi; Marchetti)

LR Vicenza-V. Entella: Alberto Santoro di Messina (Vono-Mokhtar; Sozza)

Spal-Brescia: Federico Dionisi di L’Aquila (Bresmes-Berigli; Prontera)

h. 21

Chievo-Venezia: Massimiliano Irrati di Pistoia (Schirru-Lanotte; Maggioni)

(Pisa-Frosinone rinviata a data da destinarsi)

–

CLASSIFICA: Salernitana 31 – Empoli 30 – Cittadella, Monza, Spal 26 – Frosinone 25 – Lecce 24 – Venezia 23 – Chievo 20 – Pisa 19 – Brescia, Pordenone 18 – Vicenza 16 – Cremonese, Reggiana 15 – Cosenza, Reggina 14 – Pescara 12 – Ascoli 9, Entella 8.

Da recuperare: Reggiana-Cittadella (9 hen. h 14), Vicenza-Chievo (?), Chievo-Cittadella (?), Pisa-Frosinone (?)