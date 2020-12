VIRTUS MATINO – Costantino: “Un 2020 di successi sportivi. E speriamo di poter tornare a vivere, sognare e abbracciarci ancora

L’anno che ormai volge al termine è, di fatto, significato, per la Virtus Matino, approdo nel massimo campionato regionale. Un traguardo storico per la società biancazzurra, ottenuto grazie all’organizzazione societaria e soprattutto alla grande caparbietà della presidentessa Cristina Costantino, che in pochi anni è riuscita a portare la sua creatura, dai campionato provinciali di Terza Categoria, ai vertici del campionato regionale.

MEGLIO NON SI POTEVA: “Il bilancio sportivo di questo 2020 non può che essere assolutamente positivo. Abbiamo iniziato un campionato di Promozione da matricola, terminandolo con l‘approdo in Eccellenza. Siamo riusciti a realizzare nella nostra Matino un campo in erba naturale da sogno, fattore che non deve passare assolutamente in secondo piano. La nuova stagione è iniziata con campionato e Coppa Italia che ci hanno visti recitare un ruolo da protagonisti in mezzo ai big. Credo che meglio di così non poteva andare”.

SPERANZA – “A gran voce mi auguro che presto si possa ritornare a vivere, sognare ed abbracciarci ancora”.