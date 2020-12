LECCE – Dermaku si allena col gruppo. Rodriguez, domani l’entità dell’infortunio. Nessuno stop dal Giudice sportivo

Dallo spogliatoio del Lecce giungono notizie incoraggianti per Dermaku, che oggi si è allenato regolarmente col resto del gruppo, mentre Pettinari è rimasto a riposo per via della lombalgia che lo ha costretto a saltare in extremis la partita col Vicenza. A parte si è allenato Falco. Rodriguez, match-winner del confronto coi biancorossi, domattina eseguirà degli esami strumentali per valutare l’entità del fastidio muscolare accusato ieri alla coscia sinistra.

GIUDICE SPORTIVO – Dopo le partite della quindicesima giornata di Serie B, il Giudice sportivo ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari.

Una giornata di squalifica per Dimitrios Stavropoulos (Reggina), Emanuele Terranova (Cremonese, più ammenda di mille euro), Michele Castagnetti (Cremonese), Marco Ezio Fossati (Monza).

La Lega B, inoltre, ha rinviato a data da destinarsi la sfida tra Pisa e Frosinone, in programma per mercoledì, su richiesta del club ciociaro, falcidiato dal Covid.