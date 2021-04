MOTORI – Rally Adriatico, la Casarano Rally Team è presente col duo Gabbarrini-Forni

La coppia umbro-emiliana, composta dal pilota Christian Gabbarrini e dal suo navigatore Alessandro Forni, rappresenterà la Casarano Rally Team nel 28esimo Rally Adriatico, il Campionato italiano Rally Terra, in programma tra oggi e domani sulle strade di Jesi (Ancona).

Per Gabbarrini si tratta della seconda uscita stagionale dopo lo sfortunato Rally in Val d’Orcia, in cui è stato costretto al ritiro. L’obiettivo è di conquistare un piazzamento di vertice nella graduatoria di gruppo N. Guiderà una Impreza Wrx Sti inscritta in classe N4 e preparata da Officina V8.

“Partiamo fiduciosi per fare bene – riferisce Gabbarrini -, la gara è lunga e gli avversari non ci concederanno nulla. Il nostro obiettivo è di lottare fino all’ultimo per il titolo di categoria. Sarà importante muovere la classifica, evitando di perdere terreno e punti preziosi”.

(foto: Gabbarrini al Rally Terra 2018 – archivio US Casarano Rally Team)