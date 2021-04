BASKET – Carrozzina: Lupiae Team Salento, si prospetta un succoso derby playoff contro il Bari

Si profila un derby col Bari tutto da gustare per la Lupiae Team Salento. I playoff di Serie B del campionato nazionale di basket in carrozzina, che si disputeranno tra circa un mese, potranno, infatti, mettere di fronte i salentini al Bari (o, con minori probabilità, al Battipaglia). Le partite si giocheranno in gara secca. Se ne saprà di più in questo weekend. La vincitrice dei playoff, poi, approderà, a fine maggio, ad uno dei gironi all’italiana in cui saranno in palio i due posti per andare in Serie A. Per la Lupiae, questo è, senza dubbio, un grande risultato sportivo che, dopo otto anni, torna a riaccendere il grande sogno del massimo campionato di basket in carrozzina.

“L’obiettivo di stagione – dichiara il presidente-giocatore della Lupiae, Simone Spedicato (in foto) – è stato ampiamente raggiunto. Ora non resta che continuare su questa strada. Siamo, infatti, belli carichi e, soprattutto, in gran forma. Grazie, infatti, al nostro preparatore atletico Mauro Liaci, abbiamo dimostrato anche contro il Palermo di avere una condizione atletica eccellente. A noi della Lupiae, quindi, il compito di alimentare un sogno”.