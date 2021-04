SERIE B – Reggina, Baroni: “Sarebbe bello poter festeggiare insieme al Lecce, ma…”

All’andata, il Lecce soffrì molto per portare a casa i tre punti – con mezzora di inferiorità numerica – dal “Granillo” di Reggio Calabria. Quella sconfitta, per la Reggina di Marco Baroni, fu uno schiaffo salutare: da lì in poi avrebbero perso solo altre due volte su 16 gare. Nelle ultime cinque partite, tra l’altro, i calabresi hanno racimolato ben undici dei 15 punti disponibili e sono, a tutti gli effetti, una delle squadre più in forma del momento.

Baroni, ex cuore giallorosso da calciatore, ci ha preso gusto e ci vuole, giustamente, provare. La sua Reggina sarà ospite al Via del Mare il 7 maggio prossimo e, anche quella, non sarà una passeggiata per il Lecce di Eugenio Corini. Le speranze playoff, per la squadra dello Stretto, ci stanno tutte: “Sarebbe bello poter festeggiare entrambi – afferma Baroni dalle colonne della Gazzetta dello Sport – ma non credo che sarà possibile. Il Lecce è costruito per tornare in A, con individualità importanti, e so quanto calore ci sia in questa piazza che mi ha dato tanto. Ero sceso in B dalla Roma, sono risalito in A col Lecce e sono andato a Napoli e vincere lo Scudetto con Maradona”.

Ma prima del 7 maggio, Lecce e Reggina dovranno vedersela, rispettivamente, in casa col Cittadella e in trasferta a Monza, i giallorossi; in trasferta con la Cremonese e in casa con l’Ascoli, gli amaranto.