TENNIS – Ct Maglie, c’è Mencaglia a rinforzare la C femminile. I ragazzi a Monopoli per il playout

Domenica mattina esordirà la squadra femminile di Serie C del Circolo Tennis Maglie, ospitando il forte Ct Bari, vittorioso nella prima giornata. Nel girone sono inserite anche Tc Foggia, circolo Smash di Torre Santa Susanna, Ct Ostuni, Ct Melfi e Ct Giannoccaro di Monopoli.

La squadra del Ct Maglie, guidata da Carola Liaci e Mattia Leo, conta sull’inserimento di Carlotta Mencaglia (2.4 – nella foto), che affiancherà Emily Di Giannantonio (2.7), Asia Pellegrino (2.8), Elena Luceri (3.3), Ginevra Puce (3.3) e Silvia Romano (4.2).

In Serie C maschile, invece, il Ct Maglie sarà impegnato in trasferta sul campo del Giannoccaro Monopoli per il primo degli incontri playout. A disposizione ci sono Alessio Giordano (2.8), Luigi Corrado (3.1), Mattia Rocco Chiarelli (3.1), Samuel Spano (3.1), Stefano Costa (3.2), Salvatore De Donno (4.1), Antonio Giordano (4.1) e Marco Cezza (4.2).

“Nel torneo femminile – afferma il ds del Ct Maglie, Antonio Baglivo – sarà importante ottenere un risultato positivo per iniziare bene il campionato e cercare di concretizzare le ambizioni programmate. Sarà una sfida contro una delle più forti del girone, il Ct Bari, una sorta di spareggio per la vetta della classifica. La squadra si è rinforzata con Carlotta Mencaglia, che ha puntellato un team già abbastanza competitivo. Nel maschile, invece, è una sfida difficile a eliminazione diretta contro una squadra ostica come il Giannoccaro Monopoli. I ragazzi sanno che li attenderà una partita difficile contro giocatori esperti e sono sicuro che daranno il massimo per ottenere un risultato positivo”.