La forza dei club locali: come nasce (davvero) la cultura sportiva

Dimentica gli stadi pieni per un attimo, l’anima dello sport nasce nei circoli di quartiere, nei campi comunali, nelle palestre scolastiche. È qui che si formano le abitudini, le amicizie e i talenti. Vediamo perché i club locali sono il cuore della cultura sportiva, come stanno cambiando con il digitale e dove trovare le risorse per farli crescere.

Il punto è semplice, senza i club locali la cultura sportiva non esiste. È lì che impari a presentarti in orario, ad aiutare chi è in difficoltà, a rispettare l’arbitro. E oggi quella cultura si muove anche online: dalla gestione dei gruppi su WhatsApp alla pianificazione delle uscite sulle piattaforme di fitness, fino alle community che nascono in rete e poi si vedono sul campo. Possiamo dirlo, lo sport è sempre più digitale e i fan si intrattengono con i giochi a tema calcio sui migliori siti di casinò online. L’offerta è davvero ampia e adatta a tutti, basta avere uno smartphone e si può accedere in qualsiasi momento per una partita veloce. Le slot, le carte di poker e perfino le roulette sono personalizzate con musiche e grafiche che si ispirano ai tanti sport che circolano nel nostro Paese.

Perché i club locali sono davvero importanti

Se guardiamo i numeri, la rete dello sport di base in Italia è davvero vasta. Secondo il Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), nel 2023 erano attivi 112260 enti sportivi con almeno un tesseramento, per 13,2 milioni di tesserati. Più di 5700 realtà dedicano delle attività specifiche alle persone con disabilità. Tra i 6 e i 14 anni, due ragazzi su tre sono tesserati, è un’infrastruttura educativa, prima ancora che sportiva.

Lo sport ha contribuito per circa l’1,38% del PIL italiano nel 2022 (circa 24,7 miliardi di euro). Ma il valore sociale resta il vero moltiplicatore ed è nei club che questo valore prende forma ogni giorno.

I numeri oggi: pratica, sedentarietà e la sfida salute

Nel 2024 il 37,5% della popolazione italiana ha praticato uno o più sport nel tempo libero e il 28,7% lo ha fatto con continuità. Sono dati in lieve crescita, ma con delle differenze territoriali e di genere che i club possono ridurre con dei programmi mirati e degli orari flessibili.

L’OMS ha stimato che quasi 1,8 miliardi di adulti (circa il 31%) nel mondo non raggiunge i livelli raccomandati di attività fisica. Questo significa che c’è più rischio di malattie cardiovascolari, di diabete di tipo 2 e di alcuni tumori. I club sono lo strumento più vicino alle persone per invertire questa tendenza, perché abbassano le barriere d’accesso e creano una routine.

Dove il digitale incontra il campetto

La cultura sportiva oggi vive tra lo spogliatoio e i feed. Le piattaforme come Strava raccontano bene il trend, la community ha superato i 135 milioni di utenti nel 2024 e ha registrato una crescita marcata di attività di gruppo e running club, segno che le persone cercano socialità anche quando corrono o pedalano. Le camminate organizzate sono salite di tono e la partecipazione femminile ai club digitali è aumentata in modo deciso. Per i club locali questo significa una cosa concreta: i nuovi iscritti si intercettano anche online, dove nascono i gruppi e si pianificano gli allenamenti.

C’è poi un segnale simbolico arrivato dall’alto che ricade sul basso: Parigi 2024 è stata la prima edizione dei Giochi Olimpici con piena parità di genere sul campo di gara. L’effetto-specchio si vede: anche in Italia crescono i tesseramenti femminili, ad esempio nel calcio, dove le tesserate hanno raggiunto circa 46000 nella stagione 2023-24. I club che investono sugli orari, sugli spazi e sullo staff inclusivi oggi sono quelli che crescono domani.

Soldi e programmi: come si finanzia il grassroots

Non c’è cultura sportiva senza campi, spogliatoi e istruttori pagati dignitosamente. Le risorse ci sono, bisogna saperle cercare.

UEFA HatTrick VI (2024-2028). Programma che reinveste i ricavi degli Europei: 935 milioni di euro nel ciclo in corso, fino a 17 milioni per ciascuna federazione membro. Opportunità per progetti su infrastrutture, formazione e base.

Erasmus+ Sport (2025). L’ultima tornata ha messo a disposizione più di 67 milioni di euro per i progetti transnazionali sull’inclusione, sulla salute, sulla dual career e sulla lotta alla sedentarietà. Ottimo canale per reti di club, comuni e scuole.

FIFA Forward 3.0 (2023-2026). Budget globale di 2,25 miliardi di dollari per lo sviluppo calcistico, con fondi anche per le infrastrutture e le attività di base tramite le federazioni.

Italia – Sport Bonus 2025. Incentivo fiscale per chi finanzia manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici. Utile ai club che co-progettano con i Comuni.

Cosa può fare oggi un club (e cosa puoi fare tu)