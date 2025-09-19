CASARANO – Con la Cavese comincia un trittico di ferro

Giornata importante ieri per il Casarano: il presidente della Lega Pro Matteo Marani e il segretario generale Emanuele Paolucci hanno fatto visita al club rossazzurro. Accolti dal presidente Antonio Filograna Sergio e dal direttore generale Fulvio Navone, i dirigenti hanno visitato prima il Centro sportivo Heffort Village e poi lo stadio “Capozza”, dove Filograna ha illustrato i lavori di adeguamento dell’impianto alle richieste della Lega Pro. Interventi realizzati in tempi record e con il sostegno dell’Amministrazione comunale, che hanno permesso di colmare le lacune strutturali dell’impianto.

Sul fronte sportivo, la squadra di Vito Di Bari è tornata al lavoro in vista della sfida interna (domenica ore 15) con la Cavese. Reduce dal blitz di Picerno e, prima ancora, dalla vittoria casalinga sul Benevento, il Casarano affronta la quinta giornata di campionato con concentrazione e consapevolezza, come ribadito dal tecnico che predica equilibrio: «Ogni gara va analizzata senza esagerazioni, sia dopo le vittorie che dopo le sconfitte».

Quella con la Cavese segnerà l’inizio di un trittico di ferro: mercoledì turno infrasettimanale a Sorrento (ore 18.30), poi la sfida interna con la capolista Salernitana domenica 28 al “Capozza” (ore 15). Tre partite delicate contro squadre campane esperte, da affrontare con il massimo della concentrazione.

Il Casarano ha comunicato che, grazie alla sensibilità del Questore di Lecce e al divieto di trasferta per i tifosi ospiti, la Curva Sud sarà aperta ai sostenitori rossazzurri. I biglietti saranno in vendita dalle ore 12 di domenica, con botteghini aperti dalle 10 alle 13.30.