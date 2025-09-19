SERIE A – Il Cagliari dei tanti ex arriva al ‘Via del Mare’. Pisacane: “Qui un legame speciale, Graziano sempre nel mio cuore”

Il Cagliari degli ex Fabio Pisacane, allenatore dei rossoblù e calciatore giallorosso in Serie B nel 2020/21; Sebastiano Luperto, leccese purosangue cresciuto nelle giovanili giallorosse; Mattia Felici, cresciuto nel vivaio dei salentini, e Alessandro Deiola, al Lecce in Serie A nella stagione 2019/20, è atteso questa sera al Via del Mare a partire dalle ore 20.45. È il primo degli scontri diretti stagionali per la squadra di Eusebio Di Francesco.

Nelle scorse ore, mister Pisacane ha parlato della sfida del Via del Mare e del suo recente passato giallorosso: “Con Lecce e con la città ho un legame speciale, è stata la mia ultima tappa da calciatore. Un capitolo molto importante del mio passato che porto nel cuore. Ringrazio ancora la società e i tifosi per l’accoglienza che avevo ricevuto e saluto Graziano (Fiorita, ndr) che resterà sempre nel mio cuore. Sarà uno scontro diretto e giocheremo per vincere con intelligenza. Il Lecce sfrutta le corsie esterne e su quello dovremo lavorare e fare massima attenzione. Hanno pareggiato col Genoa facendo una grande gara, già in quella partita si è visto il loro valore. Col Milan è stato un match diverso ma anche lì è stata una partita in cui potevano impensierire l’avversario. A Bergamo sono stati in partita per 40′ prima che un calcio piazzato indirizzasse l’incontro. Lì sono venute fuori cose che speriamo di poter sfruttare. Dobbiamo essere compatti, lucidi ed essere bravi a fare male, non sarà una partita facile, dobbiamo fare di tutto per ottenere il massimo”. (TMW)