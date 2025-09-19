ph: Coribello/SalentoSport
LIVE! LECCE-CAGLIARI, il tabellino
Lecce, stadio “Via del Mare”
venerdì 19.09.2025, ore 20.45
Serie A 2025/26, giornata 4
LECCE-CAGLIARI
RETI:
— IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO – RICARICARE LA PAGINA PER AGGIORNARE —
LECCE (4-3-3): Falcone – Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo – Coulibaly, Ramadani, Sala – Pierotti, Stulic, Sottil. A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Morente, Berisha, N’Dri, Perez, Helgason, Veiga, Banda, Camarda, Kaba, Kovac. All. Eusebio Di Francesco.
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile – Palestra, Mina, Luperto, Obert – Adopo, Prati, Deiola – Folorunsho – Esposito S., Belotti. A disp. Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Kilicsoy, Gaetano, Rodriguez, Felici, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Zé Pedro. All. Fabio Pisacane.
ARBITRO: Luca Zufferli sez. Udine (Di Gioia-Yoshikawa; IV Tremolada; VAR Gariglio-Serra).
NOTE: