foto: M. Battistini
BASKET C/m – A9 Nardò, esonerato coach Michele Battistini
Dopo la sconfitta di Foggia, l’A9 Nardò ha deciso di esonerare coach Michele Battistini. La nota del club:
“La Pallacanestro A9 Nardò comunica di aver sollevato dall’incarico di capo allenatore della prima squadra Coach Michele Battistini.
La decisione è maturata a seguito di attente valutazioni da parte della società, con l’obiettivo di dare un nuovo impulso al percorso tecnico e ai risultati della squadra in questa fase della stagione.
A Coach Battistini va il ringraziamento del club per il lavoro svolto con professionalità e impegno, nonché per la dedizione dimostrata quotidianamente alla guida del gruppo. La società gli augura le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della sua carriera.
Nei prossimi giorni verranno comunicate le decisioni relative alla nuova guida tecnica della prima squadra”.