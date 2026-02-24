BASKET C/m – A9 Nardò cade a Foggia, la rimonta si ferma sul più bello

Sconfitta in trasferta per la Pallacanestro A9 Nardò, che sul parquet del CUS Foggia cede 81-71 al termine di una gara caratterizzata da un avvio in salita e da un tentativo di rimonta nel finale.

L’impatto iniziale è tutto dei padroni di casa, che chiudono il primo quarto avanti 21-7, imponendo ritmo e intensità. Nardò fatica a trovare continuità offensiva e concede soluzioni comode, ritrovando però maggiore equilibrio nel secondo periodo. Il 18-25 consente ai bianconeri di ridurre il divario all’intervallo, riportando la partita su binari più gestibili.

Nel terzo quarto Foggia torna ad accelerare (26-14), costruendo un nuovo margine che supera le venti lunghezze. È il momento più complicato per Nardò, che però nell’ultimo periodo reagisce con determinazione. Guidata dalle conclusioni dalla lunga distanza, la squadra riesce progressivamente a ricucire lo strappo fino al -4, riaprendo concretamente l’incontro. Nel finale, tuttavia, i locali mantengono maggiore lucidità e chiudono sul definitivo 81-71.

Protagonista assoluto per Nardò è Tinto, autore di 25 punti con 5/9 da tre punti. Le sue iniziative offensive e la continuità realizzativa hanno rappresentato il principale riferimento nella fase di rimonta. In doppia cifra anche Zustovich (13), Gramazio (11) e Stonkus (10).

Negli altri risultati, Monteroni supera la Virtus Mesagne e sale a 26 punti consolidando il quarto posto. Lecce batte 83-65 Corato e aggancia la vetta a quota 32 punti insieme a Nardò, con una gara in meno. Dopo il turno di riposo della prossima settimana, i granata torneranno in campo l’8 marzo alle ore 18, in casa, contro l’Assi Brindisi.

IL TABELLINO

CUS FOGGIA-PALLA9 NARDÒ 81-71

(21-7, 39-32, 65-46)

CUS Foggia: Liukko 23, Indelicato 22, Canistro 14, Bruttini 10, Dudik 9, Lioce 2, Ianzano 1, Aliberti 0, Padalino 0, Colapietro ne, Taranto ne, Zagni ne. All. Marra.

A9 Nardò: Tinto 25, Zustovich 13, Gramazio 11, Stonkus 10, Facciolà 5, Boev 4, Sebrek 3, Barel 0, Gigli 0, Montinaro ne, Poletti ne. All. Battistini.

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 7 rit.): MS Mesagne-Molfetta 53-57, Monopoli-Assi Brindisi 69-72, Ceglie-Francavilla 69-86, Corato-LSB Lecce 65-83, Monteroni-NV Mesagne 81-74, Cus Foggia-Nardò 81-71.

CLASSIFICA: LSB Lecce, Nardò 32 – NV Mesagne 28 – Monteroni 26 – Assi Brindisi 20 – Corato, Molfetta 18 – Ceglie 16 – Monopoli, Francavilla, Cus Foggia 14 – Barletta, MS Mesagne 4.

PROSSIMO TURNO (28/02-01/03): LSB Lecce-Monteroni, Assi Brindisi-Cus Foggia, Francavilla-MS Mesagne, Molfetta-Monopoli, NV Mesagne-Ceglie, Barletta-Corato.