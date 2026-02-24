TIRO CON L’ARCO – Dal Salento a Roma, Evò Archery Team sogna un nuovo capitolo tricolore

Dal 26 febbraio al 1° marzo, la Nuova Fiera di Roma ospiterà il Campionato Italiano Indoor di Tiro con l’Arco, appuntamento di punta del calendario federale che riunisce l’élite nazionale nelle divisioni arco nudo, compound e ricurvo. Tra le squadre attese c’è Evò Archery Team con sede a San Cesario di Lecce, affiliata alla FitArco dal 2018, guidata dai coach Romeo Liaci e Francesco Quarta, reduce dal prestigioso secondo posto ai Campionati Italiani Indoor di Pordenone dello scorso anno e attualmente quarta nel ranking nazionale con 3155 punti, a conferma della crescita tecnica e della solidità del gruppo.

Nell’arco nudo seniores gareggeranno Mauro Liaci, Luca Mariani e Benedetto Di Donna; grande attesa nello juniores compound femminile per Rebecca Trianni, Anna Falsanisi e Benedetta Di Lauro. Attese anche le prove di Fiorella Durante (ricurvo master femminile), Sofia Quarta e Gabriele Dilettuso (ricurvo seniores maschile).

Per Evò, l’appuntamento romano rappresenta la prosecuzione di un progetto tecnico consolidato negli anni e un’occasione per confermare, con il logo “WeAreInPuglia”, il proprio ruolo di protagonista nel panorama nazionale indoor.