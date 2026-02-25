AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 18ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 18
City Gas Revolution-Aradeo 1-3
Poggiardo-Salve/Morciano 3-0 a tav.
Salento Over Seclì-Atl. Ascla Tiggiano 1-0
Pol. Uxentum-C.D. Melissano 1-7
Alixias-FC Galatone 4-1
FATAC Scorrano-E. Coluccia Cutrofiano 2-0
FC Castrignano-Galatone Romidò 2-1
CLASSIFICA
Poggiardo 45
Salento Over Seclì 40
FC Galatone 38
Alixias 35
C.D. Melissano 31
Fatac Scorrano 29
Aradeo 28
Atl. Ascla Tiggiano 26
FC Castrignano 22
E. Coluccia Cutrofiano 15
Galatone Romidò 15
Presicce-Acquarica 10
City Gas Revolution 8
Salve/Morciano 7
Pol. Uxentum 6
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 19
FC Castrignano-Alixias 28/02 h 15
Aradeo-Salento Over Seclì 28/02 h 14.30
Atl. Ascla Tiggiano-FC Galatone 01/03 h 10
Salve/Morciano-City Gas Revolution 02/03 h 20.30
FATAC Scorrano-Pol. Uxentum 02/03 h 20.30
Presicce-Acquarica-C.D. Melissano 02/03 h 20.30
Galatone Romidò-E. Coluccia Cutrofiano 02/03 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
15 RETI: Scarlino M. (CG Revolution), Misciali G. (Salento Over Seclì), Giuri V. (Aradeo);
13 RETI: Strambaci D.A. (Poggiardo),
(…)