ECCELLENZA – La classifica marcatori dopo il 30ª turno
Dopo 30 giornate del campionato di Eccellenza Pugliese questa è la classifica marcatori:
18 RETI: Losavio (Taranto);
15 RETI: Di Piazza (Canosa);
13 RETI: Barbero (Racale);
12 RETI: Oltremarini (A. Toma Maglie);
11 RETI: Mingiano (Taurisano);
10 RETI: Aguilera (2 Canosa, 8 Taranto), Rivadero (Ugento), Guglielmi (Acquaviva);
9 RETI: Ramos (UC Bisceglie), Saraniti (Brindisi), Senè (Bisceglie), Burzio (Brindisi), Girardi (Acquaviva), Palazzo (Bitonto), Lopez (Bisceglie);
8 RETI: Bonicelli (UC Bisceglie), Ferrari (Brindisi), Ingredda (2 Polimnia, 6 N. Spinazzola);
7 RETI: Mancarella (Novoli), Serafino (5 Polimnia, 2 Toma Maglie), Colonna (N. Spinazzola), Gonzalez Sabatè (5 Gallipoli, 2 Ugento), Ousfar (5 N. Spinazzola, 2 Toma Maglie);
6 RETI: Lavopa (Bisceglie), Godoy (Gallipoli), Duque (Novoli), Cavaliere (Brilla Campi), Saani (UC Bisceglie), Garcia Dylan (Acquaviva), Fucci (Acquaviva), Russo Nicola (S. Massafra), Russo Sante (Taranto);
5 RETI: Pelosi (Bitonto), Zinetti (UC Bisceglie), Ferreira L. (Novoli), Amoroso (Bisceglie), Sosa (3. S. Massafra, 2 Nocvoli), Citro (Bisceglie), Strambelli (Canosa), Pirretti (Racale), Cordary (Ugento), Albin Gomez (Ugento), Marti (Brilla Campi), Carrozzo G. (3 Ugento, 2 Novoli);
4 RETI: Calò (Brilla Campi), Lamacchia (Canosa), Imoh (Taranto), Capobianco (V. Mola), Maiolo (Taurisano), D’Elia (UC Bisceglie), Galan (Racale), Ferrero (N. Spinazzola), Mariano (Brilla Campi), Marzio (3 Gallipoli, 1 Ugento), Alfarano (A. Toma Maglie), Taccogna (Bisceglie), Rotondo (1 Bitonto, 3 Canosa), Caputo Marco (UC Bisceglie), Castro (3 Bisceglie, 1 Canosa), Cutrone (Bitonto), Bernaola (Brindisi);
3 RETI: Ongania (A. Toma Maglie), Jimenez (Canosa), Quarta Franc. (V. Mola), Stefanini (N. Spinazzola), Beitia (Gallipoli), Urbano (Ugento), Soldani (UC Bisceglie), Loiodice (Taranto), Pizzo (N. Spinazzola), Fracchiolla (Bitonto), Karim Sadat (Galatina), Vigliotti (Galatina), Tecci (A. Toma Maglie), Gonzalez Man. (Bisceglie), Sanchez Juanito (Brindisi), Lanzone (Canosa), Guastamacchia (Taranto), Pucinelli (Acquaviva);
2 RETI: 68 calciatori;
UNA RETE: 112 calciatori