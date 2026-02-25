GALLIPOLI – Raccolta e consegna materiale all’ospedale cittadino: la nota della Curva Sud

Riceviamo e pubblichiamo una nota della Curva Sud Gallipoli.

“Nella giornata odierna (ieri, ndr), alcuni rappresentanti della Curva Sud Gallipoli hanno fatto visita al reparto di Oncologia dell’Ospedale “Sacro Cuore” di Gallipoli per la consegna del materiale acquistato grazie alla raccolta fondi organizzata in occasione della festa di fine anno del 30 dicembre 2025, vissuta tra cori, bandiere, birre e spirito giallorosso.

Un’iniziativa solidale di grande valore, che segue la già riuscita raccolta fondi a favore del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Gallipoli (QUI), e che conferma ancora una volta l’impegno concreto della Curva Sud nei confronti della comunità.

Durante l’incontro con medici e personale sanitario, sono state consegnate diverse attrezzature utili per il reparto, tra cui kit ruote per poltrona per la cura dell’alopecia e per la movimentazione della stessa, una televisione, una scrivania e una poltrona “comodone” per la movimentazione dei pazienti a rischio piaghe da decubito.

Un gesto che dimostra come la passione ultras sappia andare oltre il calcio, trasformandosi in solidarietà, rispetto e vicinanza verso chi ha bisogno.

La Curva Sud Gallipoli desidera ringraziare le tifoserie e gli amici di Novoli e Melissano, oltre a tutte le attività commerciali del territorio che hanno contribuito alla raccolta fondi attraverso donazioni volontarie, rendendo possibile la riuscita dell’iniziativa”.