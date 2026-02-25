PROMOZIONE/B – La classifica marcatori dopo la 25ª giornata

Dopo 25 giornate del campionato di Promozione Pugliese girone B, questa è la classifica marcatori:

17 RETI: Pignataro (Squinzano);

16 RETI: Sanyang (Leverano);

15 RETI: Espindola (Acaya e Roca);

12 RETI: Ancora (Squinzano);

11 RETI: Laena (Leverano), Iurato (F. Taviano);

10 RETI: Afrune (P. Bagnolo);

9 RETI: Diaz Verde (Manduria), Manta Andrea (Mesagne), Colucci (R. Putignano);

8 RETI: Manta Ale. (Mesagne), Fatty (4 Copertino, 4 Mesagne), Siverio Perez (Manduria), Bari (Ostuni), Ruibal (Atl. Tricase), Manisi (6 F. Taviano, 2 Atl. Tricase);

7 RETI: Gennari (F. Taviano), Sowe (Ostuni), Novelli (R. Putignano), Mastronardi (V. Locorotondo);

6 RETI: Nestola (Copertino), Cilenti (Manduria), Caruso (Ostuni), Natale R. (V. Locorotondo), Taveri (Mesagne), Zolezzi (Ostuni), Momar Thiam (Ostuni), Diop Idrissa (1 P, Bagnolo, 5 V. Matino);

5 RETI: Faccini (Ginosa), Verri (F. Taviano), Cisternino (Acaya e Roca), Cecchin (Manduria), Baclet (2 F. Taviano, 3 Acaya e Roca), Spataro (Sava), Lovecchio (Ginosa), Lorusso (Atl. Tricase), Romanazzo (V. Locorotondo), Telesca (Ginosa), Almeyra (Acaya e Roca), Di Giulio (Carovigno);

4 RETI: Pasculli (Leverano), Vapore (Sava), D’Amanzo (Mesagne), Fabiano (Sava), Secka (Ginosa), Pinto Mass. (V. Matino), Molina (Ginosa), Daugenti (R. Putignano), Laera (R. Putignano), Semeraro (Ostuni), De Pasquale (Ostuni), De Carlo (Mesagne), Mirizzi (Sava), Cocciolo (Squinzano), Richella (Sava), Garcia Coronado (V. Matino), Mbaki (Mesagne), Longo L. (Arboris Belli), Piccinno (Acaya e Roca);

3 RETI: Poleti (Squinzano), Villani Ale. (Bagnolo), Di Lonardo (Arboris Belli), Magoia (Leverano), Graziano (Atl. Tricase), Alessandrì (P. Bagnolo), Balanda (Ostuni), Raia (Arboris Belli), Amico (Atl. Tricase), Tourè (P. Bagnolo), Daddato (R. Putignano), Maiolo (Atl. Tricase), Diop Mamadou (Mesagne), Fornaro Dom. (R. Putignano), Frumento (Ostuni), Quarta Chr. (Squinzano), Spedicato N. (1 V. Matino, 2 Leverano), Palumbo (Atl. Tricase), Tahiara (Trepuzzi), Natale J. (V. Locorotondo), Iaia S. (Squinzano), Giannuzzi (1 F. Taviano, 2 V. Matino);

2 RETI: 42 calciatori;

UNA RETE: 90 calciatori