SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 22.02.2026
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo l’ottava giornata di ritorno.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE: Agustin Torassa (1)
BARLETTA: Giancarlo Malcore (5, “per avere, durante il rientro negli spogliatoi, sferrato un calcio ad un avversario che cadeva rovinosamente da una scala, perdendo momentaneamente i sensi. Si rendeva necessario il trasporto inambulanza nel più vicino ospedale. Sanzione così determinata anche in considerazione della gravità della condotta avvenuta fuori dal contesto di gara e con evidente esposizione a rischio per la incolumità fisica degli astanti”)
C.D. FASANO: Ivan Ghilardi (dir., fino al 24/04/26); Matteo Langella (1)
FERRANDINA: Luigi Gianfreda (1)
F. ANDRIA:
F. PUTEOLANA (NOLA): Pietro A. Casillo (all., 2)
FRANCAVILLA IN S.: Gaetano Marziale (all., 1); Giuseppe Visconti (1)
GRAVINA: Giorgio Viti (1); Edoardo Colzani (1)
HERACLEA: Mario Musy H. (1)
MANFREDONIA: Vincenzo Di Maso (1)
MARTINA: Agustin Llanos (1)
NARDÒ:
PAGANESE:
POMPEI:
P. REAL NORMANNA: Pasquale Del Franco (all., 1)
SARNESE:
T. ACERRANA:
VIRTUS FRANCAVILLA: Bruno Paladini (1)
Gara Barletta-Afragolese (2-0 sul campo): preannuncio di ricorso dell’Afragolese, risultato sub iudice.