foto: Tiago Gabriel entra in diffidaph: Coribello/Salentosport
LECCE – Sfondato il muro dei centomila euro di sanzioni: il Giudice sportivo
Decisioni del Giudice sportivo dopo l’ultimo turno di Serie A. Immancabile l’ammenda all’Us Lecce per via di tre petardi ed alcuni fumogeni lanciati nel recinto di gioco durante Lecce-Inter di sabato.
Ammende anche per Milan (20.000 euro), Como (8.000), Atalanta e Bologna (5.000), Juventus (3.000).
Calciatori squalificati, tutti per un turno Ali Elmusrati (Verona), Emirhan Ilkhan (Torino), Yerry Mina (Cagliari), Dodò (Fiorentina), Alessandro Bastoni (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Sebastian Walukiewicz (Sassuolo).
Entra in diffida Tiago Gabriel, giunto alla quarta sanzione.
Con la sanzione odierna, il Lecce sfonda il muro dei centomila euro di multa stagionali: da inizio campionato a oggi, infatti, il club di via Costadura ha collezionato sanzioni – tutte per lo stesso motivo, ossia per responsabilità dei tifosi – pari a 107.000 euro.