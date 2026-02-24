BASKET C/m – LSB Lecce espugna Corato e si prepara al derby con Monteroni

Una Cce Lsb Lecce in palla saccheggia il parquet della Nuova Matteotti Corato col punteggio di 65-83 e sale a 32 punti in classifica. I ragazzi di coach Michelutti hanno vinto tutti i quarti di gioco con un’ottima prestazione di squadra. La forza del collettivo ha messo in luce la verve realizzativa di Guido, Tyrtyshnik, Zalalis e Cantagalli: tutti in doppia cifra grazie al lavoro prodotto da tutto il team in fase difensiva e di costruzione. La gara di Corato è stata valevole come 20esima giornata del campionato maschile interregionale di serie C del Girone N.

Dopo il successo casalingo conquistato contro Barletta, i biancazzurri hanno concesso il bis al Pala Losito ottenendo la 16esima vittoria stagionale in 18 gare sinora disputate. I viaggianti si sono dimostrati sul pezzo sin dalle battute iniziali chiudendo il primo quarto col muso davanti di 5 lunghezze con un Guido da 7 punti. Ma la spallata decisiva alla gara è arrivata nella seconda frazione: Mocavero e soci hanno dettato legge in difesa concedendo appena 11 punti ai padroni di casa e colpendo in attacco con Zalalis, fino al +15 che ha rimandato le squadre negli spogliatoi per la pausa lunga.

Nel terzo periodo si annovera un parziale di 10-0 di marca biancazzurra, con i locali che hanno provato a reagire con orgoglio. Nel quarto periodo la Cce Lsb Lecce ha amministrato il largo vantaggio sino al suono dell’ultima sirena che ha decretato la vittoria per la squadra del presidente Sandro Laudisa.

“Al di là dei risultati – commenta a fine gara coach Michelutti – non stavamo attraversando uno dei periodi migliori, ma i ragazzi hanno sconfitto un avversario ostico che ha dato filo da torcere a tutte. Siamo partiti subito bene, ma abbiamo messo la gara in discesa nel secondo quarto grazie ad un’ottima difesa”. La Cce Lsb Lecce tornerà sul parquet sabato prossimo al Pala “San Giuseppe da Copertino”, dove affronterà la Nuova Pallacanestro Monteroni con palla a due alle 18. Ed è proprio in vista del derby che coach Michelutti lancia un appello a tutto l’ambiente: “Invitiamo i leccesi a riversarsi in massa sugli spalti del San Giuseppe da Copertino per sostenerci contro Monteroni ed essere il nostro sesto uomo in campo”.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

IL TABELLINO

Nuova Matteotti Corato-Cce Lsb Lecce 65-83

16-21, 27-42, 49-65)

Nuova Matteotti Corato: D’Imperio 5, De Santis 4, Rutigliano, Mastrodonato, Marino 7, Pollice 17, Lovero, Marchioli 9, Gatta 11, Zanassi 12, Martino. All. Gargano.

Cce Lsb Lecce: Guido 15, Tyrtyshnik 14, Pallara 7, Cantagalli 11, Mocavero 6, Vidakovic 8, Franza, Faye, Fracasso 3, Zalalis 19. All. Michelutti.

–

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 7 rit.): MS Mesagne-Molfetta 53-57, Monopoli-Assi Brindisi 69-72, Ceglie-Francavilla 69-86, Corato-LSB Lecce 65-83, Monteroni-NV Mesagne 81-74, Cus Foggia-Nardò 81-71.

CLASSIFICA: LSB Lecce, Nardò 32 – NV Mesagne 28 – Monteroni 26 – Assi Brindisi 20 – Corato, Molfetta 18 – Ceglie 16 – Monopoli, Francavilla, Cus Foggia 14 – Barletta, MS Mesagne 4.

PROSSIMO TURNO (28/02-01/03): LSB Lecce-Monteroni, Assi Brindisi-Cus Foggia, Francavilla-MS Mesagne, Molfetta-Monopoli, NV Mesagne-Ceglie, Barletta-Corato.