VOLLEY – Dalla Serie A2 alla 2ª Divisione: risultati 22.02.2026, classifiche, prossimi turni

RISULTATI (Pool Promozione, giornata 5): Talmassons-Roma 3-, Fasano-Messina 3-0, Valsabbina-Costa Volpino 3-0, Busto Arsizio-Melendugno 3-1, Trentino-Altafratte 3-0.

CLASSIFICA: Brescia 30 – Talmassons 27 – Costa Volpino, Altafratte 21 – Roma 19 – Fasano 18 – Trentino 17 – Melendugno 16 – Busto Arsizio 15 – Messina 5.

PROSSIMO TURNO Pool Promozione (01/03): Fasano-Roma, Messina-Talmassons, Altafratte-Costa Volpino, Melendugno-Valsabbina, Busto Arsizio-Trentino.

VOLLEY A2/m

pausa

CLASSIFICA: Pordenone 47 – Pineto 41 – Ravenna 38 – Brescia 36 – Aversa 34 – Lagonegro 32 – Macerata, Sorrento 24 – Catania, Taranto, Siena 23 – Fano, Portoviro 22 – Cantù 10.

PROSSIMO TURNO (28/02-01/03): Siena-Taranto, Macerata-Brescia, Pordenone-Pineto, Aversa-Portoviro, Fano-Cantù, Ravenna-Sorrento, Catania-Lagonegro.

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 20): Modica-Gioia del Colle 3-2, Aurispa Lecce-Napoli 3-1, Castellana Grotte-Campobasso 3-0, Sabaudia-Galatone 3-2, Reggio Calabria-Terni 3-2.

CLASSIFICA: Reggio Calabria 39 – Castellana Grotte 37 – Gioia del Colle 29 – Aurispa Lecce 25 – Modica 23 – Sabaudia, Campobasso 21 – Galatone 12 – Terni 11 – Napoli 7.

PROSSIMO TURNO (28/02-01/03): Gioia del Colle-Reggio Calabria, Terni-Modica, Aurispa Lecce-Sabaudia, Napoli-Castellana Grotte, Campobasso-Galatone.

(Us Aurispa Lecce, Davide Ruberto) – Altro successo e altri 3 punti per Aurispa Dfv che supera Napoli 3-1. La 7a giornata di ritorno del girone blu di Serie A3 Credem Banca mette di fronte Aurispa Dfv e Gaia Energy Napoli. Il sestetto di partenza di coach Giuseppe Ambrosio è il seguente: l’opposto Santangelo, gli schiacciatori Zornetta e Mazzone, il palleggiatore Bernardis, i centrali Grottoli e Mellano, e il libero Donati.

Inizia meglio Napoli e, sul +5 per i partenopei, coach Ambrosio deve correre ai ripari chiamando timeout (2-7). Orto sostituisce Zornetta, reduce da un infortunio e non al meglio della condizione. Mazzone comincia a trovare i primi punti e i salentini accorciano le distanze (8-11). C’è il break di Napoli, grazie anche a Ferri che trova uno splendido ace, e coach Ambrosio deve chiedere il secondo timeout sul +7 per gli ospiti (8-14). Due attacchi vincenti di Orto riavvicinano i salentini, poi ci sono la pipe di Mazzone e il muro di Bernardis a riaprire il set (14-17). Santangelo attacca in lungolinea e Mazzone fa lo stesso da posto quattro, poi arriva il primo tempo di Grottoli ben confezionato da Bernardis, ma Napoli risponde colpo su colpo e mantiene i tre punti di vantaggio (17-20). Il buon momento di Scita, autore di due punti consecutivi, consente a Napoli di trovare un break e di allungare ulteriormente sino a chiudere il set (20-25)

Secondo set: Stavolta è Aurispa Dfv a partire meglio e a guadagnare un buon margine, prima dell’immediata reazione di Napoli che evita la fuga dei salentini (6-5). Bel punto di Mazzone e altrettanto bel pallonetto di Grottoli, prima della freeball ben sfruttata da Santangelo (10-6). Napoli è sul pezzo e rimane aggrappato al set: dopo una diagonale di Orto, Sarr vince una contesa a rete, poi arrivano il primo tempo di Mellano e l’errore dello stesso Sarr a mandare i salentini sul +3, portando coach Mosca al timeout (15-12). Si viaggia punto a punto: Santangelo mette a terra dopo uno scambio lunghissimo e Orto, ben servito da Bernardis, fa lo stesso con una diagonale stretta nei tre metri, quindi arriva il secondo timeout di coach Mosca (20-18). Da una gran ricezione di Zornetta, entrato al posto di Mazzone, scaturisce il punto di Orto, poi è ancora Orto a trovare il mani out dopo una super difesa di Donati, già autore di altri grandi salvataggi nel corso del set (22-20). Sul 22-21 è però coach Ambrosio a chiamare il timeout e, dopo il punto di Santangelo, Napoli accorcia ulteriormente e costringe l’allenatore dei salentini a un secondo timeout ravvicinato (24-23). Ci pensa Mazzone, però, a firmare il set point con un mani out decisivo (25-23).

Terzo set: La diagonale di Santangelo e il muro di Bernardis sono in risposta agli attacchi della Gaia Energy Napoli, ma è il pallonetto di Mazzone a mandare avanti i padroni di casa (5-4). Il punto di Mellano convince coach Mosca a chiamare timeout, utile per dare la scossa che consente ai partenopei di raggiungere il pari (6-6). L’ottimo servizio di Mellano, autore anche di un ace, rimanda Aurispa Dfv sul +3 (9-6), ma Napoli ricuce subito e impatta sul pari (10-10). Splendido primo tempo di Grottoli, servito a memoria da Bernardis, poi arriva quello di Mellano prima del ritorno di Napoli che trova sempre la forza di rialzarsi, rimontando per l’ennesima volta (15-15). Bernardis si affida spesso ai centrali e loro non tradiscono, come nel caso di Grottoli autore di un altro primo tempo, poi arriva anche il mani out di Santangelo a convincere coach Mosca della necessità di un timeout (19-16). Grottoli è una sentenza e trova il 20° punto per Aurispa Dfv, poi arriva la reazione di Napoli che trova ancora la parità (20-20). Sul +1 per Napoli coach Ambrosio chiede timeout (20-21). Le squadre avanzano punto a punto sino ai vantaggi: Ferri procura un set point a favore di Napoli e coach Ambrosio chiede timeout (24-25). Orto trova il pari e la battaglia continua con una serie di set point annullati da una parte e dall’altra: a decidere è prima il mani out di Santangelo e poi l’infrazione a rete di Napoli (30-28).

Il quarto set è subito combattuto e le due squadre avanzano punto a punto: da segnalare i due monster block firmati da Mellano e Grottoli, l’attacco di seconda intenzione di Bernardis e il mani out di Mazzone (6-4). Il +3 di Aurispa Dfv mette il primo campanello d’allarme su coach Mosca che chiede timeout. Dalla grande difesa di Santangelo scaturisce il successivo attacco di Mazzone e sulla pipe di Orto arriva il +4 per i padroni di casa (10-6). Napoli prova a risorgere, ma all’ace di Ferri seguono la diagonale di Orto e il mani out di Santangelo (15-11). Altra diagonale di Mazzone e altra murata di Grottoli, poi è splendida la pipe di Mazzone, specialità della casa, e i salentini volano sul +5 (20-15). Zornetta rileva Mazzone e Santangelo trova un altro mani out, spedendo coach Mosca al timoeut (21-16). Coach Ambrosio sfrutta un timeout dopo il mani out di Scita: nel finale Orto trova il punto insaccando il pallone tra muro e rete, Mazzone mura impietosamente l’ex Arguelles e lo stesso Mazzone, con un pallonetto, firma il match point (25-20).

IL TABELLINO

Aurispa Dfv-Gaia Energy Napoli 3-1

(20-25; 25-23; 30-28; 25-20)

Aurispa Dfv: Tiziano Mazzone 16, Francesco Bernardis 5, Andrea Santangelo 20, Aidan Kit Russo, Francesco Donati, Filippo Marsella, Lorenzo Grottoli 11, Edoardo Murabito, Simone Orto 10, Luciano Zornetta, Daniele Mellano 10, Riccardo Quarta. All. Giuseppe Ambrosio.

Gaia Energy Napoli: Saar 7, Saccone 1, Didonato, Russo 10, Starace, Piazza 1, Ferri 21, Ardito, Scita 15, Piscopo, Romano 5, Volpe, Arguelles. All. Mosca.

Arbitri: Martini, Di Bari.

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 16): Casoria-SG Terzigno 2-3, Praia-Bisignano CS 1-3, Termoli-Valdiano 0-3, San Vito Mesagne-D&F Caffè 2-3, Leverano-Molfetta 0-3, Pag Taviano-Marcianise 3-0, Casarano-Uni Bari 3-2.

CLASSIFICA: Pag Taviano 47 – Molfetta 41 – Valdiano 35 – San Vito Mesagne 31 – D&F Caffè, Uni Bari 30 – Casoria 25 – SG Terzigno 24 – Casarano 23 – Marcianise 20 – Leverano 13 – Termoli 8 – Bisignano 5 – Praia 4.

PROSSIMO TURNO (28/02-01/03): Valdiano-Casoria, D&F Caffè-SG Terzigno, Molfetta-San Vito Mesagne, Uni Bari-Termoli, Marcianise-Leverano, Praia-Casarano, Bisignano-Pag Taviano.

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 16): Isernia-Faam Matese 3-0, Pescara-Bari 0-3, Capurso-Nardò 3-2, Salerno-Napoli 3-1, Cerignola-Monopoli 1-3, Fiamma Torrese-Volare BN 1-3, Arabona-Monteroni 3-2.

CLASSIFICA: Isernia 40 – Nardò 38 – Arabona 35 – Capurso, Salerno 32 – Monopoli 30 – Monteroni 27 – Cerignola 26 – Volare BN 19 – Faam Matese 17 – Bari 16 – Napoli 14 – Fiamma Torrese 6 – Pescara 4.

PROSSIMO TURNO (28/02-01/03): Nardò-Isernia, Napoli-Faam Matese, Monopoli-Salerno, Monteroni-Capurso, Volare BN-Cerignola, Pescara-Arabona, Bari-Fiamma Torrese.

(US Volley Nardò, Giuseppe Spenga) – Tanto tuonò che piovve. Dopo i campanelli d’allarme dei tie-break contro Salerno e Arabona, la Rental & Versatility Nardò incassa la sua terza sconfitta stagionale sul campo di un’ottima Combivox Capurso. Un KO per 3-2 che costa il primato in classifica proprio alla vigilia dello scontro diretto contro Isernia.

L’ANALISI DEI NUMERI – Le cifre individuali del tabellino sorridono a poche “trascinatrici” granata: l’opposta ungherese Greta Halla chiude con 26 punti, ingaggiando un duello stellare con la barese Facendola (anche lei a quota 26). Bene anche la centrale Siria Tarantino, efficace a muro (+3) e costante sopra i 15 punti. Buona la prova del libero Mara Tamborino (58% di ricezione positiva), superiore alla media avversaria. Il resto è troppo poco per una squadra che voglia conservare la vetta della classifica. Tuttavia, a pesare come un macigno sono i 14 errori in battuta del Nardò e un tie-break (15-9) approcciato senza la necessaria lucidità. Capurso ha dimostrato più cinismo e compattezza nei momenti decisivi, ribaltando l’iniziale vantaggio ospite (17-25).

IL COMMENTO DEL DS DELL’ANNA – Durissimo il Direttore Sportivo Gianni Dell’Anna, che invita ad un repentino e definitivo cambio di rotta e a non cercare alibi: “La sconfitta contro Capurso è un passo indietro inaccettabile. Abbiamo perso 7 punti nelle ultime quattro gare e il vantaggio di 5 punti che avevamo è svanito. È un calo netto di gioco e mentalità. Se vogliamo tornare in vetta dobbiamo cambiare rotta subito: niente alibi, la sfida contro Isernia sarà una prova fondamentale per dimostrare chi siamo”.

VERSO IL BIG MATCH – Con la contemporanea vittoria di Isernia su Matese (3-0), le molisane scavalcano il Nardò portandosi a +2. Domenica prossima al Pala “Andrea Pasca” i punti varranno doppio. A spingere le ragazze di coach Cristina Laudisa ci sarà ancora una volta il cuore pulsante della tifoseria granata, che anche a Capurso ha sostenuto la squadra fino all’ultimo pallone. “Non è una sconfitta a stravolgere i nostri piani”, concludono i rappresentanti dei tifosi, “Saremo sui gradoni per fare la nostra parte: se ognuno farà la sua, le cose torneranno al loro posto”.

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 17): MSP Galatina-Melendugno Calimera 0-3, CDM Cutrofiano-Lecce 3-1, NV Torre-San Cassiano 1-3, Surbo-Aurora Brindisi 1-3, CDM Astra Volley-Trepuzzi 1-3, F. Taviano-Monopoli 3-0.

CLASSIFICA: Oria, CDM Cutrofiano 42 – San Cassiano 40 – Trepuzzi, Aurora Brindisi 36 – NV Torre 24 – CDM Astra Volley 19 – F. Taviano 17 – Lecce, Surbo 15 – MSP Galatina 11 – Melendugno Calimera 9 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (07-08/03): Lecce-MSP Galatina, Melendugno Calimera-CDM Astra Volleu, Surbo-San Cassiano, Trepuzzi-NV Torre, Aurora Brindisi-Oria, Monopoli-CDM Cutrofiano.

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 17): V. Tricase-San Pancrazio 3-1, Grottaglie-Parabita 3-0, Frascolla-Vibrotek 0-3, Fasano-PSA Matera 3-0, Lecce-SB Galatina 3-1.

CLASSIFICA: Vibrotek 41 – Tricase 40 – Lecce 35 – Fasano 32 – SB Galatina 28 – PSA Matera 25 – San Pancrazio, Grottaglie 17 – Parabita 12 – Mottola 8 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (07-08/03): Mottola-V. Tricase, Vibrotek-PSA Matera, Parabita-Frascolla, San Pancrazio-Fasano, SB Galatina-Grottaglie.

VOLLEY D/f girone B

RISULTATI (giornata 17): Noci-Mesagne 2-3, Ostuni-Matera 2-3, Talsano-SS Annunziata 0-3, Massafra-Spike Volley 3-0, Putignano-Sant’Elia 3-0, PSA Matera-Santeramo 3-2.

CLASSIFICA: Putignano, Mesagne 44 – Sant’Elia, Noci, PSA Matera 35 – Massafra 31 – Matera 22 – SS Annunziata 21 – Santeramo 18 – Spike Volley 11 – Talsano 8 – Ostuni 2.

PROSSIMO TURNO (04-08/03): PSA Matera-Ostuni, Matera-Noci, Spike Volley-Sant’Elia, SS Annunziata-Massafra, Mesagne-Putignano, Talsano-Santeramo.

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 17): Vera Monteroni-Spongano 3-2, Sport & Friends-Melendugno Calimera 3-1, Tricase-Aradeo 0-3, CDM Cutrofiano-Parabita 3-0, RV Ugento-Copertino 1-3.

CLASSIFICA: Copertino 44 – CDM Cutrofiano 43 – Spongano 33 – Bee Lecce 30 – Vera Monteroni 29 – RV Ugento 26 – Aradeo 21 – Sport & Friends 16 – Melendugno Calimera 6 – Tricase 4 – Parabita 3.

PROSSIMO TURNO (07-08/03): Bee Lecce-Sport & Friends, Melendugno Calimera-Vera Monteroni, Parabita-Copertino, Tricase-CDM Cutrofiano, Spongano-RV Ugento.

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 17): Tricase-Castellana 0-3, Tiger Squinzano-Massafra 3-0, Avetrana-Vis Squinzano 1-3, Falchi Ugento-San Vito 3-1, Ruffano-GS Ugento 3-0.

CLASSIFICA: SBV Galatina 35 – Falchi Ugento 32 – Massafra 30 – Ruffano, Vis Squinzano 25 – Castellana, GS Ugento 23 – Tiger Squinzano 22 – San Vito 21 – Avetrana 11 – Materdomini 8 – Tricase 3.

PROSSIMO TURNO (07-08/03): Castellana-Falchi Ugento, Avetrana-Massafra, San Vito-Tiger Squinzano, Vis Squinzano-SBV Galatina, GS Ugento-Materdomini.

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone A

RISULTATI (giornata 11): Brindisi-Melendugno Calimera 3-0, Monteroni-DV Nardò 3-0, Trepuzzi-Valecaracuta Lecce (25/02), Vis Squinzano-Wesport 3-0, GVP Corvino-Lecce (25/02).

CLASSIFICA: Vis Squinzano 32 – Brindisi 28 – LC Monteroni 25 – GVP Corvino 20 – Trepuzzi 16 – Wesport 14 – DV Nardò 12 – Valecaracuta Lecce 9 – Melendugno Calimera 3 – Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (28/02-04/03): DV Nardò-Melendugno Calimera, Valecaracuta Lecce-LC Monteroni, Wesport-Trepuzzi, GVP Corvino-Brindisi, Lecce-Vis Squinzano.

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone B

RISULTATI (giornata 14): Alliste-CDM Astra Volley 3-0, AR Maglie-IM Otranto 0-3, Victor Volley-Tricase 3-2, Supersano-San Cassiano 3-0, Flyarmida-CDM Cutrofiano 3-1.

CLASSIFICA: Alliste 37 – CDM Cutrofiano 28 – Ruffano 24 – Supersano 22 – Victor Volley 20 – San Cassiano, Otranto 16 – Flyarmida 14 – Tricase 11 – CDM Astra Volley 10 – AR Maglie 6.

PROSSIMO TURNO (28/02-04/03): CDM Cutrofiano-Alliste, CDM Astra Volley-AR Maglie, IM Otranto-Victor Volley, Tricase-Supersano, Ruffano-Flyarmida.

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 11): GVP Corvino-Nardò 3-0, Veglie-Lecce Volley 3-0, PVK-NV Maglie 1-3, Brundisium-Meraki 0-3.

CLASSIFICA: Veglie 25 – Meraki 24 – NV Maglie 19 – GVP Corvino 17 – Specchia, Nardò 14 – Lecce 13 – PVK, Brundisium 3.

PROSSIMO TURNO (28/02-01/03): Nardò-Specchia, GVP Corvino-Brundisium, NV Maglie-Lecce, Meraki-Veglie

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone A

RISULTATI (giornata 2): Wesport-Degiorgivolley 0-3, Bee Lecce-Aurora Brindisi 0-3, Surbo-Sant’Elia (26/02).

CLASSIFICA: Aurora Brindisi, Degiorgivolley 6 – Sant’Elia 3 – Bee Lecce, Surbo, Wesport 0.

PROSSIMO TURNO (01/03): Aurora Brindisi-Wesport, Degiorgivolley-Sant’Elia, Surbo-Bee Lecce.

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone B

RISULTATI (giornata 2): Civolley Copertino-Monteroni 3-1, S. Pietro in Lama-PVK 3-1, Infinity Copertino-San Cesario 3-0.

CLASSIFICA: I. Copertino, San Pietro in Lama 6 – San Cesario, Civolley Copertino 3 – LC Monteroni, PVK 0.

PROSSIMO TURNO (27/02-01/03): PVK-Civolley Copertino, LC MOnteroni-San Cesario, I. Copertino-San Pietro in Lama.

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone C

RISULTATI (giornata 2): MV Galatina-Gallipoli 1-3, Alezio-Uggiano 3-1, Casarano-Draghi Matino 0-3.

CLASSIFICA: Draghi Matino 6 – Alezio 5 – Gallipoli 4 – Uggiano 3 – MV Galatina, PDP Casarano 0.

PROSSIMO TURNO (28/02-02/03): Uggiano-MV Galatina, Gallipoli-Draghi Matino, PDP Casarano-Alezio.

VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone A

RISULTATI (giornata 2): San Donaci-Degiorgivolley 3-0, Novoli-Volley Sava 3-0, Vis Squinzano-LS Sava 3-0.

CLASSIFICA: Vis Squinzano 6 – San Donaci 4 – Novoli, Degiorgivolley 3 – Sport & Friends 2 – Volley Sava, LS Sava 0.

PROSSIMO TURNO (25-28/02): Volley Sava-San Donaci, Degiorgivolley-Sport & Friends, LS Sava-Novoli.

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone B

RISULTATI (giornata 1): Ruffano-SB Galatina 3-0, NV Maglie-Alliste 3-1, Tricase-Galatone (30/03), Meraki-Azzurra Team 0-3.

CLASSIFICA: Ruffano 6 – GV Galatone, Alliste, Azzurra Team, SB Galatina, NV Maglie 3 – Tricase, Meraki 0.

PROSSIMO TURNO (25/02 – 02/03): Alliste-Ruffano, SB Galatina-Azzurra Team, GV Galatone-NV Maglkie, Tricase-Meraki.

