ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 22.02.2026
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 22 febbraio 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA:
ATL. RACALE:
A. TOMA MAGLIE:
BISCEGLIE: Manuel Visani (1)
BITONTO: Marco Pizzulli (dir., fino al 05/03/26)
BRILLA CAMPI:
BRINDISI:
CANOSA:
FOGGIA INCEDIT:
GALATINA: Ammenda di 50 euro ; Nicolas A. Musso (1)
GALLIPOLI: Mahamadou Jabbie (1); Riccardo De Petris (1)
N. SPINAZZOLA:
NOVOLI:
POLIMNIA: Pasquale Rapio (2)
S. MASSAFRA:
TARANTO:
TAURISANO: Jorge Garcia (1)
UC BISCEGLIE:
UGENTO:
VIRTUS MOLA:
—
PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI: Lorenzo Longo (1)
ATL. TRICASE:
CAROVIGNO:
COPERTINO: Mouhamed Pouye (2)
F. TAVIANO:
GINOSA: Vito Verdano (2); Giacinto Casucci (1)
LEVERANO:
MANDURIA: Francesco Solimeno (1)
MESAGNE:
OSTUNI:
P. BAGNOLO: Diego Lanciano (1); Gabriele Campa (1)
R. PUTIGNANO:
SAVA:
SQUINZANO: Pape Makhtar Gueye (1)
TERRE ACAYA-ROCA:
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico): Ammenda di 400 euro; Dennis Durante (8, “A fine gara teneva condotta offensiva e minacciosa nei confronti di un avversario. Nella circostanza teneva conditta irriguardosa e minacciosa nei confronti del direttore di gara che trattonava energicamente senza ulteriori conseguenze per la prontezza dell’arbitro che si allontanava”)
V. LOCOROTONDO: Umberto Savoia (1) Damiano Neglia (1)
V. MATINO: Camilo Garcia C. (1)