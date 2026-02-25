Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 22.02.2026
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 22 febbraio 2026 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA:
CEDAS AVIO BRINDISI:
DON BOSCO MANDURIA:
FC CAPURSO:
FC MANDURIA:
FC SANTERAMO:
GIOVANI CRYOS:
LATIANO:
POL. NOCI:
REAL MOTTOLA: Mattia Amatulli (1)
RS CRISPIANO:
S. VITO:
SOCCER T. FASANO: Vito Di Leo (1); Simone Ligorio (1)
—
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO:
CD AVETRANA:
CAPO DI LEUCA:
G. ARADEO:
POGGIARDO 91:
POL. GALATONE:
REAL CELLINO:
RUFFANO:
SOCCER D. PARABITA: Federico Vinci (1)
S.P. VERNOTICO (ex Cursi):
SUPERSANO:
V. SAN PANCRAZIO:
VEGLIE:
VIRTUS ERCHIE:
—
SECONDA CATEGORIA/B
AC. GIOVINAZZO: Lorenzo Siciliani (1)
ATL. PALAGIANO: Osvaldo Massaro (1)
ATL. PEZZE: Federico Tancredi (1)
AZZ. CASTELLANA:
DIMATEAM:
FASANO: Nicolas Patronelli (1)
FORTITUDO A.D.:
G. PALAGIANELLO:
KC CONVERSANO:
LA BARI SPORTIVA: Vincenzo Lacriola (1)
MONOSPOLIS: Gabriele Biundo (1)
PRO GIOIA:
PRO MASSAFRA: Pasquale Lacatena (1)
REAL SANNICANDRO: Davide De Lellis (1)
TAF CEGLIE M.: Giacomo De Virgilis (all., fino al 26/03/26)
—
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO:
CD MELISSANO: Ammenda di 200 euro; Giovanni Filoni (dir., fino al 26/03/26)
CD POGGIARDO: Pierpaolo Iasella (dir., fino al 26/03/26); Danilo Delle Side (dir., fino al 26/03/26); Davide Urso (1)
C. SOLETO:
KP GALLIPOLI:
MONTEIASI: Graziano Strusi (2)
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano):
POL. MARTIUS:
PRESICCE-ACQUARICA:
REAL NEVIANO: Yousouf Korouma (1)
SAN DONACI: Dario B. Saracino (1)
SAN GIORGIO:
SOCCER G. SURBO:
SPONGANO: Giuseppe Zacheo (1)
VS TORCHIAROLO: Teodoro Chiarella (2)