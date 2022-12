PODISTICA – In archivio il Salento Tour 2022: tutti i vincitori, categoria per categoria

Con la prova organizzata dalla Puc Salento a Melissano, il 13 novembre, si è chiuso il circuito podistico Salento Tour 2022, anno di ripartenza dopo le difficoltà logistiche legate alla pandemia Covid nel 2020 e 2021. Le 15 prove di quest’anno si sono corse, dalla prima all’ultima, a Santa Maria al Bagno, Calimera, Trepuzzi, Corigliano d’Otranto, Aradeo, Parabita, Collepasso, Soleto, Galatina, Maglie, Tuglie, Arnesano, Cavallino, Novoli e Melissano.

Di seguito le classifiche, raggruppamento per raggruppamento.

1° Gruppo (SM40, SM45, SM50, SM55 – premiati i primi 30): 1. Emanuele Cianci (SM40, La Mandra Calimera) 743 p.; 2. Giampiero Filoni (SM50, Tre Casali) 738; 3. Antonio Margarito (SM55, Pod. Parabita) 713; a seguire: Ivanoe Mariano (SM50, Club Correre Galatina), Roberto Gerardi (SM45, Action Running Monteroni), Antonio Imperiale (Sm45, Saracenatletica), Mauro Antonio Negro (Sm55, G. Pod. Duemila Ruffano), Maurizio Agrosì (Sm50, Pod. Magliese), Gianluca Quarta (Sm50, Tre Casali), Simone Rosato (SM50, Action Running Monteroni), Giancarlo Scarlino (SM55, Atl. Salento Aradeo), Cesare Giustiziero (SM40, Amatori Corigliano), Oreste Gabriele Fiorentino (SM45, Cursores), Luigi Scalinci (SM55, Atl. Surbo), Biagino Marra (SM50, Club Correre Galatina), Stefano Colona (SM55, Puc Salento), Angelo Trevisi (SM40, Podisti Campi), Vincenzo Di Toma (SM45, Pod. Magliese), Luigi Carrino (SM50, Atl. Salento Aradeo), Massimiliano Della Rocca (Sm50, Action Running Monteroni), Vincenzo Margilio (SM40, Pod. Campi), Luca Antonio Vitali (SM45, Pod. Magliese), Donato Preite (SM55, Atl. Messapica), Enrico Maggio (SM45, Puc Salento), Salvatore Perrone (SM55, Tre Casali), Pierluigi Toma (SM40, Pod. Parabita), Giorgio Martella (SM45, Running Corsano), Giovanni Puscio (SM55, Action Running Monteroni), Giovanni Greco (SM50, Saracenatletica), Alessandro Battaglini (SM55, Avis Sport Novoli).

2° Gruppo (U35M, SM35, SM60, SM65 – premiati i primi 20): 1. Emanuele Coroneo (SM35, Pod. Magliese) 499 p.; 2. Roberto Mariano (SM60, Action Running Monteroni) 492; 3. Marcello Sorrento (SM65, Tre Casali) 471; a seguire: Luigi Arcadi (SM60, Amatori Castrignano de’ Greci), Antonio Arcadi (SM, Pod. Magliese), Gianluigi Rosano (SM60, Puc Salento), Andrea Urso (SM65, Atl. Messapica), Vito Perrone (SM65, Saracenatletica), Francesco Bacca (SM35, Avis Sport Novoli), Andrea Friolo (JM, Cursores), Cosimo Renni (SM60, Puc Salento), Saddiq Hosseini (SM, Tre Casali), Rocco Salvatore Gerardi (SM65, Anatori Castrignano de’ Greci), Medico Saracino (SM60, Amatori Corigliano), Alessandro Zaminga (SM65, Amatori Castrignano de’ Greci), Gianluca Tundo (SM35, Tre Casali), Umberto Leggio (SM35, Tre Casali), Alberto Gatto (SM, La Mandra Calimera).

3° Gruppo (U35F, SF35, SF40, SF45, SF50 – premiate le prime 15): 1. Pamela Greco (SF50, Saracenatletica) 315 p.; 2. Sefora Scaglioso (SF45, N. Atl. Copertino) 297 p.; 3. Piera Pastore (SF, Pod. Parabita) 293; a seguire: Miriam Mello (SF40, Avis Sport Novoli), Antonella Pellico (SF50, Pod. Parabita), Simona Calignano (Sf40, N. Atl. Copertino), Lucrezia Marsella (SF45, Amatori Corigliano), Rossella D’Aprile (SF40, Pod. Tuglie), Manuela Crispino (SF40, N. Atl. Copertino), Stefania De Marco SF45, CA Sportleader Correre è Vita), Marina Vetere (SF50, la Mandra Calimera), Roberta De Luca (SF35, Avis Sport Novoli), Sabina Mancuso (SF50, Amatori Corigliano), Maria Lucia Congedo (SF45, Amatori Corigliano), Valentina Farì (SF, La Mandra Calimera).

4° Gruppo (Over 70M, Over 55F – premiati i primi dieci): 1. Igino Russo (SM80, Saracenatletica) 186 p.; 2. Roberto Stanga (SM75, Gpdm Lecce) 180 p.; 3. Anna Lucia Idone (SF70, Tre Casali) 180 p.; a seguire: Alessandra Camassa (SF65, Top Runners Lecce), Giovanni Gatto (SM70, Tre Casali), Tita Meleleo (Atl. Amatori Corigliano), Vita Antonia Ria (SF70, Saracenatletica), Anna Orlando (SF65, Tre Casali), Arnaldo Greco (SM75, Pod. Tuglie), Giuseppe D’Ospina (Sm70, Pod. Tuglie).

Classifica generale per società (premiate le prime cinque): 1. Tre Casali 17.246; 2. Podistica Magliese 15.409; 3. Action Running Monteroni 11.384; 4. Avis Sport Novoli 10.600; 5. Saracenatletica 10.133; a seguire: La Mandra Calimera 10.100, Club Correre Galatina 9.810, Podistica Parabita 9.557, Amatori Corigliano 8.446, Atletica Salento Aradeo 7.928, Nuova Atletica Copertino 5.981, Atletica Surbo 5.449, Puc Salento 5.301, Atletica Messapica 5.106, Gpdm Lecce 3.201, Podistica Monteroni 2.869, Podistica Tuglie 2.869, G. Pod. A13 Alba Taurisano 2.805, Asd Cursores 2.635, G. Pod. Duemila Ruffano 2.535, Salento Is Running 2.530, Asd Podisti Campi 2.456, Amatori Castrignano de’ Greci 2.369, Podistica Copertino 2.071, Atletica Gallipoli 1.975, Casarun 1.745, Podistica Soletum 1.506, CA Sportleader Correre è Vita 1.502, Asd Running Corsano 1.455, Pol. BPP 1.378, Grecìa Salentina 1.352, Abacus Villa Baldassarri 1.162, Trepuzzi Running 1.159, Atletica Taviano 97 Onlus 994, Podistica Salicese 921, Atletica Leverano 827, Otranto 800 825, Asd Cavalli di Razza 825, Sportivamente Maglie 809, The Prison Asd 757, Atletica Capo di Leuca 474, Galatletica Dream Team 421, Atletica Top Runners Lecce 296, Asd Nest 195, Asd Militaryu Training Academy 147, Sport Running Portoselvaggio 98, Salento in Corsa Veglie 92, Marathon Club Lecce 2.

I primi classificati, categoria per categoria: JM Andrea Friolo (Cursores); PM Giuseppe Perrone (Amatori Corigliano); PF Benedetta Palma (La Mandra Calimera); SM Antonio Arcadi (Pod. Magliese); SF Piera Pastore (Pod. Parabita); SM35 Emanuele Coroneo (Pod. Magliese); SF35 Roberta De Luca (Avis Sport Novoli); SM40 Emanuele Cianci (La Mandra Calimera); SF40 Miriam Mello (Avis Sport Novoli); SM45 Robert Gerardi (Action Running Monteroni); SF45 Sefora Scaglioso (N. Atl. Copertino); SM50 Giampiero Filoni (Tre Casali); SF50 Pamela Greco (Saracenatletica); SM55 Antonio Margarito (Pod. Parabita); SF55 Rita Meleleo (Amatori Corigliano); SM60 Roberto Mariano (Action Running Monteroni); Luisella Sandra Abis (La MAndra Calimera); SM65 Marcello Sorrento (Tre Casali); SM65 Marcello Sorrento (Tre Casali); SF 65 Alessandra Camassa (Top Runners Lecce); SM70 Giovanni Gatto (Tre Casali); SF70 Anna Lucia Idone (Tre Casali); SM75 Roberto Stanga (Gpdm Lecce); SM80 Igino Russo (Saracenatletica).