CALCIO – È morto Pelè, “O Rei”

È morto poco fa, a San Paolo del Brasile, Edson Arantes do Nascimento. Più semplicemente, Pelè, uno dei più grandi calciatori della storia, se non il più grande insieme a Diego Armando Maradona.

O Rei aveva 82 anni e da tempo combatteva contro un tumore che lo ha spento lentamente. Campione del mondo tre volte col Brasile nei Mondiali 1958, 1962 e 1970, quando, in finale, superò una malconcia Italia, uscita con le ossa rotte dalla Partita del Secolo contro la Germania Ovest

Capocannoniere del campionato paulista per undici volte e della Libertadores nel 1958, Pelè, in carriera, ha sfondato il record dei mille gol segnati tra partite ufficiali e amichevoli (1.281 totali, ma accreditati 757). Bandiera del Santos per quasi vent’anni (ha vinto due Libertadores, due Intercontinentali e una Supercoppa dei Campioni Intercontinentali), chiuse la carriera da calciatore nei New York Cosmos, insieme ad altre stelle degli anni Settanta. Nel 1999 è stato proclamato atleta del secolo dal Cio; nel 2000, calciatore del secolo dalla Fifa. Nel 2013, tra gli altri riconoscimenti, ha ricevuto il Pallone d’Oro Fifa per meriti d’onore. Memorabile la sua interpretazione nella pellicola Fuga per la Vittoria (1981), nella quale rappresentava Luis Fernandez.