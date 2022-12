LECCE – Ritornano in gruppo Banda e Gonzalez, in cinque in differenziato: il report da Acaya

Singola seduta di allenamento per il Lecce sul green dell’Acaya Golf Resort & Spa, quest’oggi. Sono giunte notizie positive per mister Baroni da Banda e Gonzalez che hanno ricominciato ad allenarsi regolarmente col resto del gruppo e sono sicuramente arruolabili per il match di mercoledì prossimo contro la Lazio al Via del Mare.

Hanno lavorato a parte, svolgendo differenziato, Dermaku, Helgason, Pongracic, Bistrovic e Askildsen (l’ex Sampdoria ha accusato un leggero affaticamento muscolare). Ad oggi, chi sembra in dubbio per la sfida ai biancocelesti sembra Pongracic, infortunatosi nell’amichevole di Udine del 23 dicembre e uscito anzitempo dalla Dacia Arena. Più probabile che il croato ritorni a disposizione per la partita di La Spezia. Domani mattina in programma un’altra singola sessione di lavoro nuovamente all’Acaya.