LECCE – Corvino innesta il primo tassello: in arrivo Maleh dalla Fiorentina

Il primo rinforzo del mercato invernale del Lecce ha il nome e il cognome di Youssuf Maleh. Classe 1998, di proprietà della Fiorentina, nel giro dell’under 21 azzurra, Maleh arriverebbe a Lecce con la formula del prestito semestrale con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento della salvezza. Secondo quanto riporta Tmw, il costo dell’operazione si aggirerebbe sui sei milioni di euro.

Di origine marocchina ma con nazionalità italiana, essendo nato a Castel San Pietro Terme, in Emilia Romagna, Maleh muove i suoi primi passi nelle giovanili del Cesena per poi esordire in Serie C con la casacca del Ravenna, nel 2018-19. Si fa conoscere a Venezia nelle due stagioni successive, mettendo insieme una sessantina di presenze, sei gol e otto assist nella squadra allenata da mister Paolo Zanetti che contese proprio al Lecce la vittoria dei playoff promozione. Il Venezia, infatti, eliminò i giallorossi di Eugenio Corini in semifinale e vinse la finale per la Serie A imponendosi sul Cittadella. Rilevato nel 2021-22 dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano, Maleh esordisce in massima serie con un campionato da 28 presenze, due gol e tre assist, ma ben poche sono le presenze raccolte in questa prima parte di stagione con la casacca dei gigliati: cinque in Conference League, sette in campionato.

La mezzala mancina dovrebbe essere in città nelle prossime ore, per mettere la firma sul contratto e sottoporti alle visite mediche di rito.

Aggiornamento delle ore 13: Maleh è sbarcato all’aeroporto del Salento e nel primo pomeriggio si sottoporrà alle visite mediche di rito.