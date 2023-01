LECCE – Ledesma, la doppia bandiera: “Sfida con la Lazio? Comunque andrà, il mio Via del Mare vivrà un pomeriggio esaltante”

Il doppio ex Cristian Ledesma, uno dei simboli del Lecce della prima metà degli anni Dieci, ha parlato della sfida tra i giallorossi e la Lazio (casacca che ha vestito per circa dieci anni dopo l’esperienza in Salento) ai microfoni del Nuovo Quotidiano di Puglia. Alcune dichiarazioni dell’ex capitano di Lecce e Lazio e attuale allenatore delle giovanili del Frosinone.

“Questo Lecce mi piace davvero. Corvino è bravo a costruire squadre competitive coi giovani e io ne so qualcosa, dato che sono cresciuto nella Primavera del Lecce. È bravo a comprare bene con pochi soldi e a garantire plusvalenze utili alla società. Baroni? Non lo conosco direttamente ma so che, dopo qualche incertezza iniziale, ha avuto la forza di dare un volto alla squadra, assicurando gioco e personalità. Alle spalle di tutti c’è una società con ottimi dirigenti e un grande presidente come Saverio Sticchi Damiani. Il Lecce ha giocatori di valore come Umtiti in difesa e, a centrocampo, le grandi scoperte di Corvino, Hjulmand e Gonzalez, con l’invenzione di Banda in attacco, dove ci sono giocatori che hanno già lasciato il segno come Strefezza, Di Francesco, Ceesay e Colombo. Può fare ancora molto e leggo che si vuole rinforzare ancora a centrocampo. Il Lecce merita la Serie A sino in fondo. Come finirà Lecce-Lazio? Tutto è legato a come hanno lavorato le squadre, alle condizioni psicologiche pre-mondiali. Il mio Via del Mare, comunque, vivrà un pomeriggio esaltante“.