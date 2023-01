LECCE – Tutto esaurito per la sfida con la Lazio. Domattina ultima mini-tranche di biglietti

Tutto esaurito per la sfida tra Lecce e Lazio di mercoledì, ma domattina saranno messi in vendita gli ultimi 380 tagliandi di Tribuna Est Inferiore. Il comunicato dell’Us Lecce.

“L’U.S. Lecce comunica che, per la gara di campionato Lecce – Lazio in programma mercoledì 4 gennaio alle ore 16.30, risultano esauriti tutti i biglietti disponibili.

Si rende noto che a seguito dell’odierna riunione del GOS, è stata disposta la vendita dei biglietti del sub-settore EI1 (circa 380 posti di Tribuna Est Inferiore).

Tali biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di martedì 3 gennaio sul circuito abilitato Vivaticket (online e punti vendita abilitati).

Terminata quest’ultima dotazione, non saranno disponibili ulteriori tagliandi.

Si ricorda che il giorno della gara i botteghini dello Stadio saranno aperti esclusivamente per i servizi di Cambio Utilizzatore (anche on line http://www.uslecce.it/page/960303059047/cambio-utilizzatore-stampa-segnaposto) e accreditamento STAMPA.

In considerazione dell’elevata affluenza di pubblico si raccomanda vivamente di raggiungere lo stadio con congruo anticipo al fine di evitare lunghe file ai cancelli di ingresso dove saranno svolti i controlli di sicurezza.

Apertura dei varchi ore 14.00.

In occasione di Lecce vs Lazio, resta confermato il piano di viabilità attuato nelle precedenti gare e il servizio di trasporto pubblico “Stadio in Bus” a cura della SGM Lecce”.