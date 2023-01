LECCE – Ufficiale, Maleh è il primo rinforzo invernale giallorosso: il comunicato

foto: Y. Malehph: Us Lecce

La comunicazione ufficiale è arrivata poco fa: Youssef Maleh è ufficialmente un calciatore dell’Unione Sportiva Lecce.

“L’Us Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo ma con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A, il diritto alle restazioni sportive del calciatore Youssef Maleh dall’ACF Fiorentina. Il calciatore, che si trova già a Lecce e ha già sostenuto el visite mediche, indosserà la maglia numero 32“.

Male era sbarcato ieri mattina all’aeroporto del Salento di Brindisi per poi recarsi prima a Lecce, presso lo studio radiologico Quarta Colosso, quindi a Cutrofiano, presso il centro Bio Lab, per sottoporsi ai test fisici di rito. Da oggi, l’ex Venezia si unirà al gruppo di mister Marco Baroni che diramerà la lista dei convocati per la gara di domani pomeriggio contro la Lazio.

QUI la scheda di Maleh