SERIE A – Si riparte dopo il Mondiale: il Napoli spera nella cabala, il Lecce ricomincia dalla Lazio

Le squadre di Serie A ripartono dopo il mondiale

Sta ormai per riprendere la Serie A dopo la pausa forzata del mondiale in Qatar e molte squadre sono state alle prese con una nuova preparazione in vista di questa seconda parte della stagione. Il Lecce ha chiuso alla grande lo scorso anno, battendo, in serie, Atalanta e Sampdoria. Ad attenderlo alla ripresa c’è la Lazio, altra sfida piuttosto complicata. Intanto sta proseguendo la preparazione degli uomini di Baroni con qualche amichevole per ricominciare a mettere minuti nelle gambe. Si ripartirà con tante incognite, anche perché il Mondiale ha senza dubbio rilasciato qualche strascico, vedremo chi riuscirà a mantenere il ritmo della prima parte di stagione.

C’è tanta curiosità nel vedere soprattutto se il Napoli continuerà la scia delle tante vittorie consecutive ed alla ripresa avrà di fronte l’Inter a San Siro. Ora ci si gioca il tutto per tutto, ci saranno tante partite a distanza di pochi giorni e non sarà semplice per i calciatori che sono stati fermi praticamente per due mesi senza giocare partite importanti. Bisogna ritrovare la concentrazione e la forma giusta, anche se qualche squadra potrà trarre vantaggio dall’inerzia positiva della vittoria del mondiale dell’Argentina.

Il Napoli sogna dopo la vittoria dell’Argentina

Non si risparmieranno le scommesse calcio su chi potrà avere la meglio. La Juventus ritroverà Paredes e Di Maria, l’Inter avrà Lautaro, ma qualche appassionato di statistica ha anche evidenziato come l’ultimo scudetto del Napoli sia arrivato proprio dopo che l’Argentina di Maradona aveva vinto il Mondiale. Si rimescoleranno le carte e non sarà semplice capire come proseguirà questa stagione, intanto le cosiddette piccole, come il Lecce, sperano di poter trarre vantaggio da questa incertezza accumulando qualche punto in più.

Abbiamo assistito al mondiale delle sorprese, con tanti i calciatori all’ultimo mondiale, per molti era infatti l’ultima chance di agguantare la coppa del mondo. Alla fine ha avuto la meglio Messi, vero trascinatore della sua Argentina, è stato praticamente decisivo in ogni match e c’è Scaloni che addirittura spera di poterlo riavere al prossimo mondiale. Intanto Messi ha sfruttato la sua occasione di vincere un mondiale come Maradona, tra quattro anni avrà praticamente 40 anni e non è detto che riesca a far parte della nazionale argentina.

Messi ha battuto Cristiano Ronaldo

Chi sicuramente non avrà più l’occasione di vincere la coppa del mondo è Cristiano Ronaldo. Per lui pessimo epilogo in Qatar, si è ritrovato a vivere un Mondiale in panchina e ad uscire in lacrime e probabilmente la sua carriera nel calcio che conta si è ormai conclusa. Il portoghese ripartirà dai sauditi dell’Al-Nassr, ma chiaramente ciò decreterà la fine della sua carriera calcistica nel calcio di un certo livello.

Messi invece potrà vincere ancora qualcosa di importante in Europa con il suo PSG, ma il suo futuro resta incerto, visto il contratto in scadenza con il club parigino. Bisognerà capire se ci sarà l’opzione per qualche altro anno in terra francese oppure anche lui deciderà di migrare verso nuove mete solo per arricchirsi ancora di più. La cosa certa è che l’asso argentino ha esaudito tutti i suoi desideri, ha vinto tutto quello che un calciatore sogna di vincere quando inizia a vivere il campo a livello professionistico. Senza dubbio Messi ha battuto Cristiano Ronaldo.