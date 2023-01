LECCE – Baroni ha le idee chiare: “Ripartire puntando come sempre sulla prestazione”. I convocati

E’ la prima vigilia di campionato dell’anno in casa Lecce, dove il tecnico Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa presentando la partita di domani con la Lazio.

L’apertura è stata dedicata a Pongracic e Di Francesco, reduci da alcuni acciacchi: “Sono due giocatori che possono darci una mano, stanno bene e sono arruolabili. Pongracic si è messo alle spalle con il lavoro il problema alla caviglia. Di Francesco aveva sentito un po’ di fastidi nei cambi di direzione ma i fisioterapisti lo hanno recuperato e sta proprio bene”.

La Lazio è tra gli avversari più ostici di questo campionato: “Sappiamo di incontrare un avversario di valore che sa cosa fare grazie alla continuità di guida tecnica avuta. Ha grande qualità tecniche e fisiche. E’ una partita proibitiva ma ci arriviamo pronti ed anzi questo ci stimola ancora di più. Dobbiamo fare la gara perfetta perché la Lazio non fa errori ed è anzi brava a creare le condizioni per dare problemi. Servirà fare bene sotto ogni punto di vista. I biancocelesti hanno numeri importanti perché ben allenati, inoltre non ha cambiato molto avendo tante cose consolidate”.

Il Lecce potrà contare su un Maleh in più: “In campo lo vedremo sicuro perché in quel ruolo abbiamo due assenze importanti. Siamo contenti di averlo preso perché giovane, motivato, umile ed ha tutte le premesse per far bene. E’ in condizione perché ha lavorato fino ad ora con la Fiorentina. Se non partirà titolare lo farà a gara in corso. Lo abbiamo preso come mezzala, è sinistro e dinamico. A Venezia mi ha entusiasmato, lo scorso anno ha fatto bene anche se quest’anno è stato impiegato poco visto che la Fiorentina ha cambiato un po’ il modo di giocare”.

Sull’andamento casalingo: “Secondo me abbiamo fatto partite sempre all’altezza. A volte è mancato il risultato, per disattenzioni o non sempre per colpa nostra. E’ chiaro che in casa vogliamo sempre far bene, ma non dobbiamo dimenticare di puntare sempre sulla prestazione per poter vincere le gare”.

Ecco la lista dei convocati per il match di domani:

PORTIERI – Bleve, Brancolini, Falcone;

DIFENSORI: Baschirotto, Tuia, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pongracic, Umtiti, Pezzella;

CENTROCAMPISTI Askildsen, Blin, Gonzalez, Maleh, Hjulmand;

ATTACCANTI – Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Oudin, Rodriguez, Strefezza, Voelkerling P.

(Non convocati: Cetin, Dermaku, Bistrovic, Helgason, Listkowski)