LECCE – Giornata di festa per Vugrinec e Corvino: la gallery di Max Coribello

Giornata di festa quella odierna al Via del Mare, sia per il ritorno a Lecce dell’amatissimo attaccante giallorosso Davor Vugrinec, sia per la premiazione per le seicento gare in Serie A da dirigente di Pantaleo Corvino.

Prima del fischio d’inizio dell’amichevole, vinta del Lecce per 2-0 con doppietta di Gonzalez (QUI la cronaca), il presidente giallorosso, Saverio Sticchi Damiani, ha consegnato al direttore dell’area tecnica una maglia ufficiale con il numero 600 sulle spalle. Un’altra maglia, col numero che usava vent’anni fa, il 7, è stata consegnata a Vugrinec che ha raccolto gli applausi dei quasi seimila tifosi accorsi al Via del Mare. Infine, la società croata del Varazdin, per mano del suo presidente, ha consegnato a Sticchi Damiani una propria casacca ufficiale col numero 10.

Le foto sono del nostro corrispondente, Massimo Coribello.