LECCE – Gonzalez, doppietta-show e infortunio. Ai giallorossi l’amichevole con il Varazdin

Vittoria netta nell’ultima amichevole precampionato del Lecce, che supera 2-0 l’NK Varazdin dell’ex Davor Vugrinec, vice presidente del club. Un successo meritato e mai in discussione visto il doppio vantaggio ottenuto già dopo sedici minuti di gioco. Per i salentini, dunque, il miglior modo di presentarsi in vista della ripresa del campionato.

Prima del fischio d’inizio premiati Vugrinec, per quanto fatto in maglia Lecce, e Corvino, per le 600 gare da professionista in Serie A. Baroni schiera per un 4-3-3 che dovrebbe essere simile a quello che scenderà in campo con la Lazio tra una settimana, e ritrova dal primo minuto i nazionali Falcone, Gallo, Baschirotto e Colombo. Per Kovacevic dall’altra parte è 4-3-3. Equilibrio nelle prime battute e folate da ambo le parti, subito però rotto dal gol che sblocca la disputa. E’ il settimo, Strefezza inventa per la testa di Gonzalez che fa centro. I croati provano a reagire con un paio di calci da fermo ben respinti dalla retroguardia di Baroni. Così, al sedicesimo, il Lecce si ripropone in avanti e bissa ancora con Gonzalez, autore di un gran destro a giro imparabile per Radosevic. Altri due minuti e Blin calcia forte in mezzo trovando la deviazione di Di Francesco, che spara alto una palla comunque difficile da controllare. L’estremo croato si fa invece trovare pronto al ventiduesimo, quando Colombo libera un mancino potente respinto dal portiere. Al 36′, Gonzalez esce per uno scontro di gioco occorso poco prima. Ancora il 9 giallorosso al tiro da fuori al 37′: c’è la potenza ma non la precisione e il pallone va alto. Nel finale di tempo grande azione giallorossa in ripartenza e assist di Hjlmand per Colombo il cui diagonale trova ancora la decisiva risposta di Radosevic.

Secondo tempo ed è l’NK il primo a provarci cercando di sfruttare il mal posizionamento della difesa locale per colpire. Sul destro a botta sicura di Pilj è decisivo l’intervento di Askildsen. Il Lecce torna al tiro al diciannovesimo dopo una bella discesa di Voelkerling che di tacco apre per Oudin il cui tentativo è respinto. Due giri di lancette e ancora il francese stavolta si libera bene costringendo Bulat alla presa a terra. Occasione Varazdin al 32′: Peric si impossessa di una palla vagante e calcia di prima intenzione, non trovando la porta. Passano quattro minuti e destro al volo di Listkowski masticato ed al lato. Stessa sorte poco prima del fischio finale per il bel destro al volo di Rodriguez, che si coordina bene ma non trova la porta. Si chiude così sul 2-0.

Prossimo appuntamento dunque con il campionato, il 4 gennaio, quando al Via del Mare sarà di scena la Lazio.

—

IL TABELLINO

Lecce, stadio “Via del Mare”

mercoledì 28 dicembre 2022, ore 14.30

Gara amichevole

LECCE-NK VARAZDIN 2-0

RETI: 7′ e 16′ Gonzalez

LECCE (4-3-3): Falcone – Gendrey (75′ Lemmens), Baschirotto (46′ Tuia), Umtiti, Gallo (75′ Pezzella) – Blin (75′ Björkengren), Hjulmand (75′ Listkowski), Gonzalez (37′ Askildsen) – Strefezza (60′ Oudin), Colombo (60′ Voelkerling), Di Francesco (60′ Rodriguez). A disposizione: Brancolini, Bleve, Samooja, Cetin, Ceesay. Allenatore: Baroni.

NK VARADZIN (4-3-3): Radosevic – (67′ Bulat) – Stanic (46′ Urata), Stolnik (46′ Jelenic), Ba (67′ Mitrovski), Kolaric (88′ Ovricek) – Teklic (87′ Tezak), Puclin (67′ Lusavec), Pilj (67′ Skaricic) – Herrera (46′ Peric), Brodic (46′ Banovec), Sego (46′ Elezi). A disposizione: Pellumbi. Allenatore: Kovacevic (vice).

ARBITRO: Ivano Pezzuto di Lecce (Cipressa-Politi).

NOTE: Recupero 2′ pt. Spettatori: 5.668.