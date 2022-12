LECCE – Premio a Corvino per aver raggiunto e superato le 600 gare in Serie A

In occasione della gara amichevole in programma domani pomeriggio alle 14.30 al Via del Mare contro la formazione croata dell’NK Varazdin, l’Unione Sportiva Lecce conferirà al suo responsabile dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, un riconoscimento per aver raggiunto le 600 partite in Serie A.

Traguardo, tra l’altro, già abbondantemente superato, giacché la seicentesima partita del dirigente di Vernole è stata quella tra Torino e Lecce del 5 settembre scorso. Nella massima Serie, Corvino ha curato la parte tecnica di Lecce (dal 1998-99 al 2004-05 e dal 2020-21 ad oggi), Fiorentina (dal 2005-06 al 2011-12) e Bologna (dal 2016-17 al 2018-19).

Intanto il gruppo, dopo qualche giorno di vacanza natalizia, si è ritrovato nel pomeriggio al Via del Mare per riprendere la preparazione.